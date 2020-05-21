Группу дорожных нарушителей задержали в пригороде Актау

- Данные нарушители были замечены при патрулировании района командиром роты патрульной полиции отделения полиции Мунайлинского района, капитаном полиции Мадияром Курумбаевым. На них составлены административные протоколы по частям 2, 3 статьи 593 КоАП РК, части 1 статьи 596 КоАП РК, а также части 1 статьи 606 КоАП РК. Машины водворены на штрафную стоянку, - отметили в ведомстве.

На записи видно, как автомобили Toyota Prado и Lada Priora сигналят, моргают фарами. Из окон машин высунулись молодые люди. Всё происходящее участники движения снимают на камеру сотового телефона из автомобиля Мercedes-Вenz.Как сообщили в ведомстве, полицейские задержали троих водителей.1. Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов. Влечёт штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.2. Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами. Влечёт штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания. Влекут штраф в размере 10 месячных расчетных показателей.1. Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения. Влечёт штраф в размере 15 месячных расчетных показателей.1. Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения. Влечёт штраф в размере 10 месячных расчетных показателей.