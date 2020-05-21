Группу дорожных нарушителей задержали в пригороде Актау

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На записи видно, как автомобили Toyota Prado и Lada Priora сигналят, моргают фарами. Из окон машин высунулись молодые люди. Всё происходящее участники движения снимают на камеру сотового телефона из автомобиля Мercedes-Вenz.
Как сообщили в ведомстве, полицейские задержали троих водителей.
Для справки:
Статья 593. Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения
1. Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов. Влечёт штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
2. Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами. Влечёт штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания. Влекут штраф в размере 10 месячных расчетных показателей.
Статья 596. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона
1. Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения. Влечёт штраф в размере 15 месячных расчетных показателей.
Статья 606. Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки
1. Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения. Влечёт штраф в размере 10 месячных расчетных показателей.
Как сообщили в ведомстве, полицейские задержали троих водителей.
- Данные нарушители были замечены при патрулировании района командиром роты патрульной полиции отделения полиции Мунайлинского района, капитаном полиции Мадияром Курумбаевым. На них составлены административные протоколы по частям 2, 3 статьи 593 КоАП РК, части 1 статьи 596 КоАП РК, а также части 1 статьи 606 КоАП РК. Машины водворены на штрафную стоянку, - отметили в ведомстве.
Для справки:
Статья 593. Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения
1. Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов. Влечёт штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
2. Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами. Влечёт штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания. Влекут штраф в размере 10 месячных расчетных показателей.
Статья 596. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона
1. Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения. Влечёт штраф в размере 15 месячных расчетных показателей.
Статья 606. Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки
1. Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения. Влечёт штраф в размере 10 месячных расчетных показателей.