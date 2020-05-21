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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 18:05

Просмотров: 3139

Группу дорожных нарушителей задержали в пригороде Актау

Молодые люди на трёх автомобилях целенаправленно нарушали правила дорожного движения и выложили видео в Сеть. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
На записи видно, как автомобили Toyota Prado и Lada Priora сигналят, моргают фарами. Из окон машин высунулись молодые люди. Всё происходящее участники движения снимают на камеру сотового телефона из автомобиля Мercedes-Вenz.



Как сообщили в ведомстве, полицейские задержали троих водителей.

- Данные нарушители были замечены при патрулировании района командиром роты патрульной полиции отделения полиции Мунайлинского района, капитаном полиции Мадияром Курумбаевым. На них составлены административные протоколы по частям 2, 3 статьи 593 КоАП РК, части 1 статьи 596 КоАП РК, а также части 1 статьи 606 КоАП РК. Машины водворены на штрафную стоянку, - отметили в ведомстве.


Для справки:

Статья 593. Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения

1. Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов. Влечёт штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

2. Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами. Влечёт штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания. Влекут штраф в размере 10 месячных расчетных показателей.

Статья 596. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона

1. Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения. Влечёт штраф в размере 15 месячных расчетных показателей.

Статья 606. Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки

1. Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения. Влечёт штраф в размере 10 месячных расчетных показателей.



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Комментарии ( 8 )

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Sportikus (Посетители) Вчера, 22:35
А лица зачем закрыли, Лада? До этого все такие извинения были с открытыми лицами. Можно фото их или видео с лицами сюда пожалуйста!
 
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  • leo529
  • Sportikus
 kann (Посетители) Вчера, 22:18
Я не пойму если ты будешь сидеть через день как последний черт извиняться перед камерой зачем тогда вообще эти твои подвиги.Показал себя иди дальше не сломайся.Привезли вас в ментовку там тебе показали кулак и ты *******.Последнее время промо в моду вошла извините больше не буду.Штраф нужен хороший.Закон у нас для таких очень мягкий.
 
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  • Космос
  • arelav_74
  • Банкир
 zhanino (Посетители) Вчера, 19:58
таких полно по дороге на станцию, запросто можно пополнять бюджет штрафуя их
 
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  • Космос
  • arelav_74
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 бобер (Посетители) Вчера, 19:36
Да, и еще такой момент. Есть нарушения случайные, по стечению обстоятельств. А есть на показ, вот смотрите какая крутизна. В таких случаях предлагаю вообще конфисковывать автомобиль. Неважно кто на самом деле является его владельцем. У дяди взял проехать или у сестры. Пусть потом разбираются сами.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
-1
  • tolk
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 бобер (Посетители) Вчера, 19:12
Я уже писал, что необходим такой штраф, чтобы вся семья голодала пару месяцев. Думаю это поможет. Сами с такими разбираться будут.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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 Имярек (Посетители) Вчера, 19:07
*** !!! такому доверять нельзя ни чего!
почему их нельзя выпороть камчей прилюдно?

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Ян (Посетители) Вчера, 18:40
Как жалобно блеют))))
 
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 12-й регион (Посетители) Вчера, 18:39
Ооооо! Ещё 3 чунга-чанги извиняются crazy В клетку бы их
 
 

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