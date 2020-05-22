Пенсионеров приглашают на бесплатные занятия йогой в Актау

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По словам Асии Байназаровой, занятия по йоге будут проводиться четыре раза в неделю по утрам на спуске 4 микрорайона в здании бывшей арт-галереи «Онер».
Тренировки начнутся после окончания карантина.
Как отметила Асия Байназарова, йога улучшает координацию и повышает тонус организма.
Ранее инициатор проекта искала инструктора. По словам Асии Байназаровой, тренер уже нашёлся и готов начинать занятия.
Желающие могут обращаться по телефону: +7 777 422 22 29 (Асия Байназарова).
Тренировки начнутся после окончания карантина.
Как отметила Асия Байназарова, йога улучшает координацию и повышает тонус организма.
Ранее инициатор проекта искала инструктора. По словам Асии Байназаровой, тренер уже нашёлся и готов начинать занятия.
Желающие могут обращаться по телефону: +7 777 422 22 29 (Асия Байназарова).
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