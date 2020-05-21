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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Вчера, 20:54

Просмотров: 2659

В акимате Актау рассказали об алгоритме получения компенсации за оплату коммунальных услуг

Выделенные из республиканского бюджета денежные средства за возмещение коммунальных расходов в сумме 15 тысяч тенге будут начисляться пяти коммунальным предприятиям города. В эти организации направили список горожан, которым будут возмещены затраты на комуслуги. Об этом сообщил Алпысбай Таубаев, заместитель руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Фото из архива Lada.kz
В акимате Актау рассказали об алгоритме получения компенсации за оплату коммунальных услуг.

Денежные средства не будут перечисляться сразу на личные счета абонентов. Сначала выделенные деньги направят в коммунальные предприятия: товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром», ТОО «АllianceEnergoSnab-Актау», ТОО «РЦКУ-Актау», ТОО Caspiy Operating и государственному коммунальному предприятию (ГКП) «Каспий жылу, су арнасы».

Списки граждан, кому положена компенсация за коммунальные услуги, уже составлены и направлены в вышеуказанные организации.

- На счета этих коммунальных предприятий будут направлены выделенные средства. Те, в свою очередь, будут начислены на лицевые счета абонентов, то есть, когда получатели услуг увидят жировку, в ней будет указана сумма уже с вычетом. Деньги будут начислены за апрель и за май, два раза. Средства будут начислены, несмотря на то, успел ли человек уже произвести оплату за коммунальные услуги в эти месяцы или ещё нет. Сами компании после выплаты положенных средств должны будут предоставить соответствующие документы в городской отдел жилищно-коммунального хозяйства в течение месяца, - отметил Алпысбай Таубаев.

Представитель городского акимата подчеркнул, что выделенные средства будут делиться следующим образом: около 60 процентов суммы будут начислены на оплату электроэнергии, примерно 20 процентов - за воду и по десять процентов за газ и вывоз мусора.

- За газ и мусор люди не платят много, поэтому выделенные средства будут поделены в процентном соотношении. Большая часть затрат при оплате коммунальных услуг приходится на электроэнергию, - добавил Алпысбай Таубаев.

Уточнить другую информацию можно по телефону единого Call-центра: 8 (7292) 30-11-77

Напомним, ранее заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Нурлан Орынбасаров отметил, что в течение мая будут начислены средства за апрель. Жировки за май граждане получат до 10 июня, где будет указано, что задолженность погашена.



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Комментарии ( 4 )

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aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 00:15
Денежные средства не будут направлены на счёта получателей а будут перечислены на счёта коммунальных организаций и там они по теряются , так что можете не ждать
 
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n92 (Посетители) Вчера, 23:00
а как получить 2 выплату 42500 тенге ?) обещали-обещали, а ее нет и нет
 
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  • Добродел
  • Есенгельды
 Марат) (Посетители) Вчера, 21:33
нам вообще отказали принимать заявление, т.к квартира числится не за нами. Вопрос акимату: а много у нас социально не защищенных горожан имеют свою жилплощадь? Вот например в ЗКО сайт открыли 15000.кз, так там все расписано, кто ты где живешь и кому принадлежит квартира, т.е. сьемная или своя. Вот так то чинушки нашей области.Только отсчитываетесь об огромной работе проделанной, а на самом деле шиш. *игня ваша вся эта работа druzhba
 
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  • leo529
 kz1990 (Посетители) Вчера, 21:21
Ну вообще электричество и вода одинаково выходит в платёжках.
Ну Я уже оплатил ком,услуги значит будет за минусом баланс. boyan
 
 

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