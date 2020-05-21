Фото из архива Lada.kz
В акимате Актау рассказали об алгоритме получения компенсации за оплату коммунальных услуг.
Денежные средства не будут перечисляться сразу на личные счета абонентов. Сначала выделенные деньги направят в коммунальные предприятия: товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром», ТОО «АllianceEnergoSnab-Актау», ТОО «РЦКУ-Актау», ТОО Caspiy Operating и государственному коммунальному предприятию (ГКП) «Каспий жылу, су арнасы».
Списки граждан, кому положена компенсация за коммунальные услуги, уже составлены и направлены в вышеуказанные организации.
- На счета этих коммунальных предприятий будут направлены выделенные средства. Те, в свою очередь, будут начислены на лицевые счета абонентов, то есть, когда получатели услуг увидят жировку, в ней будет указана сумма уже с вычетом. Деньги будут начислены за апрель и за май, два раза. Средства будут начислены, несмотря на то, успел ли человек уже произвести оплату за коммунальные услуги в эти месяцы или ещё нет. Сами компании после выплаты положенных средств должны будут предоставить соответствующие документы в городской отдел жилищно-коммунального хозяйства в течение месяца, - отметил Алпысбай Таубаев.
Представитель городского акимата подчеркнул, что выделенные средства будут делиться следующим образом: около 60 процентов суммы будут начислены на оплату электроэнергии, примерно 20 процентов - за воду и по десять процентов за газ и вывоз мусора.
- За газ и мусор люди не платят много, поэтому выделенные средства будут поделены в процентном соотношении. Большая часть затрат при оплате коммунальных услуг приходится на электроэнергию, - добавил Алпысбай Таубаев.
Уточнить другую информацию можно по телефону единого Call-центра: 8 (7292) 30-11-77
Напомним, ранее заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Нурлан Орынбасаров отметил, что в течение мая будут начислены средства за апрель. Жировки за май граждане получат до 10 июня, где будет указано, что задолженность погашена.
Денежные средства не будут перечисляться сразу на личные счета абонентов. Сначала выделенные деньги направят в коммунальные предприятия: товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром», ТОО «АllianceEnergoSnab-Актау», ТОО «РЦКУ-Актау», ТОО Caspiy Operating и государственному коммунальному предприятию (ГКП) «Каспий жылу, су арнасы».
Списки граждан, кому положена компенсация за коммунальные услуги, уже составлены и направлены в вышеуказанные организации.
- На счета этих коммунальных предприятий будут направлены выделенные средства. Те, в свою очередь, будут начислены на лицевые счета абонентов, то есть, когда получатели услуг увидят жировку, в ней будет указана сумма уже с вычетом. Деньги будут начислены за апрель и за май, два раза. Средства будут начислены, несмотря на то, успел ли человек уже произвести оплату за коммунальные услуги в эти месяцы или ещё нет. Сами компании после выплаты положенных средств должны будут предоставить соответствующие документы в городской отдел жилищно-коммунального хозяйства в течение месяца, - отметил Алпысбай Таубаев.
Представитель городского акимата подчеркнул, что выделенные средства будут делиться следующим образом: около 60 процентов суммы будут начислены на оплату электроэнергии, примерно 20 процентов - за воду и по десять процентов за газ и вывоз мусора.
- За газ и мусор люди не платят много, поэтому выделенные средства будут поделены в процентном соотношении. Большая часть затрат при оплате коммунальных услуг приходится на электроэнергию, - добавил Алпысбай Таубаев.
Уточнить другую информацию можно по телефону единого Call-центра: 8 (7292) 30-11-77
Напомним, ранее заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Нурлан Орынбасаров отметил, что в течение мая будут начислены средства за апрель. Жировки за май граждане получат до 10 июня, где будет указано, что задолженность погашена.