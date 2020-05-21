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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:50

Просмотров: 1791

Оптоволоконную линию планируется проложить по дну Каспия к 2021 году

Для создания Каспийского цифрового центра необходимо проложить оптоволоконные коммуникационные кабели по дну моря и построить два центра обработки данных в Актау и Баку. Об этом информирует «Вестник Кавказа» со ссылкой на The Times of Central Asia.

Фото из доступных источников
Times of Central Asia сообщает, что вопрос создания цифрового хаба в Мангистау обсуждался на прошлой неделе. На встрече присутствовали сотрудники посольства Казахстана в Великобритании, Министерства иностранных дел Казахстана, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Министерства промышленности и инфраструктурного развития, акимата Мангистауской области, представители национальной инвестиционной компании Kazak Invest, Казахстанского инвестиционного фонда развития KIDF и АО «Транстелеком».

В рамках этого проекта планируется создать канал связи для передачи данных из Европы в Азию через Азербайджан и Казахстан.

- Проект будет способствовать созданию открытого информационного общества в евразийском регионе и развитию интернет-услуг, что положительно скажется на диверсификации экономики региона. В ходе встречи были рассмотрены вопросы, требующие участия государственных органов. Чтобы обеспечить центры обработки данных бесперебойным питанием, необходима электростанция, работающая на газе или возобновляемых источниках, расположенная в непосредственной близости. Наряду с этим необходимо решить несколько организационных вопросов, для чего требуется не только дорожная карта, но и тесное взаимодействие заинтересованных сторон для реализации проекта, - сообщает издание.


Участники встречи обговорили ряд проблем для решения вопроса по привлечению иностранных инвесторов и крупных компаний-клиентов, в том числе транснациональные, для передачи собственного трафика конечному пользователю. В списке представлены высокотехнологичные компании, как Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Apple и казахстанские компании.

В прошлом году премьер-министры Казахстана и Азербайджана запустили проект TransCaspian Fiber Optic по созданию оптоволоконных коммуникационных линий между двумя странами по дну Каспийского моря. Проект направлен на расширение возможностей передачи данных в Казахстане и увеличение транзита данных в направлении Азия-Европа. Длина кабеля, проложенного по дну моря, составит около 400 километров, проектная пропускная способность - не менее 4-6 терабит в секунду. Для строительства Транскаспийской линии операторы связи двух стран создали консорциум, совместную рабочую группу, а также подписали соглашение о строительстве. Планируется, что оптоволоконная линия будет сдана в эксплуатацию к концу 2021 года.



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Комментарии ( 3 )

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Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 00:15
До Баку??? Для возврата наших пенсионных накоплений? bazar
 
-1
  • Shark17
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asnural (Посетители) Вчера, 23:17
***********Подводные интернет-кабели — быстрее и дешевле, чем спутники

Сейчас на нашей орбите находится около 1 000 спутников, мы отправляем зонды на кометы и даже планируем миссии с высадкой на Марс. Кажется, будто создавать виртуальную коммуникационную сеть нужно именно в космосе, хотя нынешний подход с использованием подводных кабелей ничем не хуже. Но разве спутники не превзошли эту устаревшую технологию? Как выясняется, нет.

Несмотря на то, что волокно-оптические кабели и спутники изобрели примерно в одно время, космические аппараты имеют два существенных недостатка: задержка и повреждение данных. Отправка сообщений в космос и обратно действительно занимает много времени.

Между тем, оптические волокна могут передавать информацию практически со скоростью света.
 
-1
  • asnural
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  • Shark17
  • Леська
 Оленевод (Посетители) Вчера, 22:10
зачем? это всё прекрасно можно сделать через спутник, ах да эабыл казсат первый где-то парить в космосе,вмете с народными деньгами
 
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  • Сергей Владимиров
 Банкир (Посетители) Вчера, 21:48
Двумя руками "ЗА", но планшетный завод уже обеспечил всех казахстанцев техникой?
 
 

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