Оптоволоконную линию планируется проложить по дну Каспия к 2021 году

- Проект будет способствовать созданию открытого информационного общества в евразийском регионе и развитию интернет-услуг, что положительно скажется на диверсификации экономики региона. В ходе встречи были рассмотрены вопросы, требующие участия государственных органов. Чтобы обеспечить центры обработки данных бесперебойным питанием, необходима электростанция, работающая на газе или возобновляемых источниках, расположенная в непосредственной близости. Наряду с этим необходимо решить несколько организационных вопросов, для чего требуется не только дорожная карта, но и тесное взаимодействие заинтересованных сторон для реализации проекта, - сообщает издание.

Times of Central Asia сообщает, что вопрос создания цифрового хаба в Мангистау обсуждался на прошлой неделе. На встрече присутствовали сотрудники посольства Казахстана в Великобритании, Министерства иностранных дел Казахстана, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Министерства промышленности и инфраструктурного развития, акимата Мангистауской области, представители национальной инвестиционной компании Kazak Invest, Казахстанского инвестиционного фонда развития KIDF и АО «Транстелеком».В рамках этого проекта планируется создать канал связи для передачи данных из Европы в Азию через Азербайджан и Казахстан.Участники встречи обговорили ряд проблем для решения вопроса по привлечению иностранных инвесторов и крупных компаний-клиентов, в том числе транснациональные, для передачи собственного трафика конечному пользователю. В списке представлены высокотехнологичные компании, как Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Apple и казахстанские компании.В прошлом году премьер-министры Казахстана и Азербайджана запустили проект TransCaspian Fiber Optic по созданию оптоволоконных коммуникационных линий между двумя странами по дну Каспийского моря. Проект направлен на расширение возможностей передачи данных в Казахстане и увеличение транзита данных в направлении Азия-Европа. Длина кабеля, проложенного по дну моря, составит около 400 километров, проектная пропускная способность - не менее 4-6 терабит в секунду. Для строительства Транскаспийской линии операторы связи двух стран создали консорциум, совместную рабочую группу, а также подписали соглашение о строительстве. Планируется, что оптоволоконная линия будет сдана в эксплуатацию к концу 2021 года.