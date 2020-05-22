Как пройдет последний звонок в школах Мангистау

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В этом году школы области окончат 6 365 выпускников, из них 5 931 - выпускники дневных общеобразовательных школ, 434 - вечерних школ.



- В текущем году итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов отменена, в аттестаты будут выставлены годовые оценки за четыре четверти. Министерством образования и науки РК утверждена Концепция проведения выпускных мероприятия в школах «Біргеміз: ТҮЛЕК-2020», - сказал Аскар Сейдалиев.



Согласно концепции:

- 22 мая в 11.00 часов на телеканалах «Балапан», «Еларна» будет организована трансляция единого телеурока по профессиональной ориентации выпускников;

- 25 мая в 11.00 часов на телеканалах прозвучат поздравления министра, акимов областей, городов и районов на тему «Счастливого пути, выпускник!», «Благодарность учителям», «Школа – центр знаний», «Веселые летние каникулы» (о лучших учителях, о достижениях учащихся, о лучших образовательных проектах региона и др.);

- 25 мая (согласно графику) проводится онлайн классный час для учащихся 1-10 классов по случаю окончания учебного года.