Церемония вручения аттестатов выпускникам Мангистау пройдет во дворах школ

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- Вручение аттестатов в школах будет проводиться с каждым классом отдельно. Торжественное мероприятие будет проводиться на открытом воздухе во дворе школы с участием выпускников и их родителей. Во время организации мероприятия будут соблюдены все санитарные требования, - сказал Аскар Сейдалиев.



В целях безопасности участников при проведении мероприятий будут приняты следующие меры:



- длительность мероприятия не более 40 минут для каждого класса с интервалом между мероприятиями 20 минут;

- места проведения заранее будут дезинфицироваться;

- сопряжение выпускников и родителей параллельных классов не допускается.