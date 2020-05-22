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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:30

Просмотров: 934

В продуктовых магазинах Мангистауской области выявлены нарушения карантинного режима

Мониторинговые группы, созданные во всех районах региона, провели рейдовые проверки в торговых объектах. Об этом проинформировали в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Мангистауской области.

Рейд в магазине. Фото предоставлено мониторинговой группой
В ходе рейда проверено 99 объектов, выявлено семь фактов нарушения карантинного режима и несоблюдения требований постановления главного государственного санитарного врача Мангистауской области Ергали Сыдыманова.

Самыми частыми из нарушений, выявленных в продовольственных магазинах области, являются отсутствие медицинских масок и перчаток у продавцов и покупателей, несоблюдение дистанции у касс и в торговом зале.

Члены группы провели разъяснительную работу среди потребителей и представителей торговых объектов о необходимости исполнения постановления главного санитарного врача региона.

- Населению необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию не потому, что это наша прихоть или из страха получить штраф, это нужно для собственной безопасности людей, - подчеркнули представители мониторинговой группы.

В состав мониторинговой группы вошли специалисты районных управлений ДККБТУ, районных акиматов.



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Комментарии ( 1 )

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  • leo529
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alanalda1 (Посетители) Сегодня, 19:47
Пора с бизнеса собирать штрафы для пополнения бюджета, по 42 500 потратились же...
 
 

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