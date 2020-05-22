В продуктовых магазинах Мангистауской области выявлены нарушения карантинного режима

Рейд в магазине. Фото предоставлено мониторинговой группой

В ходе рейда проверено 99 объектов, выявлено семь фактов нарушения карантинного режима и несоблюдения требований постановления главного государственного санитарного врача Мангистауской области Ергали Сыдыманова.



Самыми частыми из нарушений, выявленных в продовольственных магазинах области, являются отсутствие медицинских масок и перчаток у продавцов и покупателей, несоблюдение дистанции у касс и в торговом зале.



Члены группы провели разъяснительную работу среди потребителей и представителей торговых объектов о необходимости исполнения постановления главного санитарного врача региона.



- Населению необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию не потому, что это наша прихоть или из страха получить штраф, это нужно для собственной безопасности людей, - подчеркнули представители мониторинговой группы.



В состав мониторинговой группы вошли специалисты районных управлений ДККБТУ, районных акиматов.