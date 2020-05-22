Число выздоровевших от коронавируса в Мангистау достигло 86 человек

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Сегодня, 22 мая, из больницы выписаны еще 10 человек, у которых раннее был выявлен COVID-19.



- Трое из пациентов - это жители Каракиянского района, еще по два жителя Бейнеуского и Тупкараганского районов. Один житель Мунайлинского района и два жителя Актау. Самым старшим является житель села Сенек Каракиянского района, которому 72 года, самая младшая - 20-летняя студентка из Актау, которая обучалась в Астрахани, - рассказали в ЦОК региона.



По данным ЦОК, после прохождения полного курса лечения проведены ПЦР-анализы, которые показали отрицательный результат. Следует отметить, что пациенты выписаны с дальнейшим соблюдением домашнего карантина.



- Таким образом, на сегодня по области количество выписанных и сумевших победить коронавирус составляет 86 человек, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.