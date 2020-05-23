О, тёпленькая пошла! ТОО «МАЭК-Казатомпром» поставил трубопроводы тепловой сети на циркуляцию

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Ежегодно после окончания отопительного сезона проводятся гидравлические испытания всех тепловых сетей города на прочность и герметичность.



По данным ТОО «МАЭК-Казатомпром», давление в трубопроводах повышается на 25 процентов выше рабочего значения, в результате чего обнаруживаются утечки воды и повреждения труб, невидимые в нормальном режиме.



- Целью испытаний является определение наиболее ненадежных мест, ремонт которых необходимо обязательно выполнить до наступления осенне-зимнего периода. На выполнение этих дополнительных, а также ранее запланированных ремонтов отводится всего три летних месяца. Поэтому сразу же после испытаний выявленные неисправные участки трубопроводов выводятся из работы для ремонта, в связи с чем подача горячей воды становится возможной только по одному из двух трубопроводов без циркуляции. В таком режиме обязательным условием сохранения температуры воды на пути от источника до потребителя является достаточный и постоянный её расход. Прекращение потребления горячей воды в ночное время становится причиной снижения её температуры во внутридомовых сетях. Летом, когда на улице тепло, интенсивность остывания незначительная, но при низкой температуре наружного воздуха остывание происходит и в подходящих к дому трубопроводах. Больше всего в такой ситуации страдают жители наиболее удаленных от магистралей, так называемых «концевых» домов, им приходится сливать очень много остывшей воды, пока она не станет горячей. Это вызывает много справедливых жалоб и нареканий от жителей. В этом году май оказался холодным, особенно ночи, и после перевода с 16 числа горячего водоснабжения на летнюю схему мы столкнулись с обозначенной выше проблемой, - сказал заместитель генерального директора по производству, главный инженер Игорь Чернецкий.



По словам Игоря Чернецкого, городской акимат обратился в ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ГКП «КЖСА» с просьбой изыскать возможность организовать временную циркуляцию горячей воды до 31 мая.



- Понимая социальную значимость указанного обращения, наше предприятие с 18 мая прекратило выполнение уже начатых ремонтов, включило соответствующее оборудование, и совместно с ГКП «КЖСА» и КСК обеспечило циркуляцию горячей воды по магистралям и через тепловые узлы концевых домов. При этом отопительные приборы, в том числе в ванных комнатах, должны быть отключенными. Счета за отопление за этот период выставляться не будут, несмотря на то, что ТОО «МАЭК-Казатомпром» понесёт коммерческие потери, так как в таком режиме вынуждено производиться в два раза больше тепловой энергии, чем потребляется абонентами, - говорит Игорь Чернецкий.



Игорь Чернецкий отметил, что с 1 июня ТОО «МАЭК-Казатомпром» приложит все усилия, чтобы наверстать упущенное время, и к началу предстоящего отопительного сезона завершить все ремонтные работы на своих тепловых сетях и источниках производства тепловой энергии.