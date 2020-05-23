В Мангистау не зафиксировано новых заражений коронавирусом

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Общее число заразившихся коронавирусом в Мангистауской области, по данным межведомственной комиссии, остается на уровне 164. Новых случаев в регионе не фиксировалось два дня.



По информации, которая озвучивалась 21 мая, в разрезе по области случаи распределились следующим образом:



В Актау - 34

В Жанаозене - 25

В Мангистауском районе - 7

В Мунайлинском районе - 4

В Каракиянском районе - 30

В Бейнеуском районе - 64



Всего в Мангистау вылечился от коронавируса 81 человек.



Отметим, что по статистике на утро 23 мая в Казахстане 322 новых случая. Из них 83 - в Нур-Султане, 66 - в Алматы. Общий прирост по стране составил 4,2 процента.