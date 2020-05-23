В Мангистау не зафиксировано новых заражений коронавирусом

Фото из архива
Общее число заразившихся коронавирусом в Мангистауской области, по данным межведомственной комиссии, остается на уровне 164. Новых случаев в регионе не фиксировалось два дня.
По информации, которая озвучивалась 21 мая, в разрезе по области случаи распределились следующим образом:
В Актау - 34
В Жанаозене - 25
В Мангистауском районе - 7
В Мунайлинском районе - 4
В Каракиянском районе - 30
В Бейнеуском районе - 64
Всего в Мангистау вылечился от коронавируса 81 человек.
Отметим, что по статистике на утро 23 мая в Казахстане 322 новых случая. Из них 83 - в Нур-Султане, 66 - в Алматы. Общий прирост по стране составил 4,2 процента.
По информации, которая озвучивалась 21 мая, в разрезе по области случаи распределились следующим образом:
В Актау - 34
В Жанаозене - 25
В Мангистауском районе - 7
В Мунайлинском районе - 4
В Каракиянском районе - 30
В Бейнеуском районе - 64
Всего в Мангистау вылечился от коронавируса 81 человек.
Отметим, что по статистике на утро 23 мая в Казахстане 322 новых случая. Из них 83 - в Нур-Султане, 66 - в Алматы. Общий прирост по стране составил 4,2 процента.
Оставьте свой комментарий первым.