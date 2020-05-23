В Мангистау объявлено послабление карантинных мер

_фото Тамира Хусаинова

Карантин и ограничительные мероприятия продлеваются с 25 мая 2020 года до стабилизации эпидемиологической ситуации в Мангистауской области. Режим и сроки карантинных мероприятий могут быть изменены в соответствии с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции.



- Продолжат работу блок-посты на государственной границе, на границе с соседними областями и вокруг городов/районов из числа полицейских, военнослужащих, медицинских работников для проведения бесконтактной термометрии, за исключением на въездах в село Курык Каракиянского района и Форт-Шевченко Тупкараганского района. Действует оцепление сельских населенных пунктов, где зарегистрирована заболеваемость COVID-19 c привлечением сотрудников полиции и военнослужащих.



- Объектам общественного питания общей вместимостью до 30 посадочных мест, функционирующих на открытом воздухе с летней площадкой, а также внутри здания, разрешена деятельность с 10:00 до 19:00 часов (без танцевальных площадок) с соблюдением санитарно-противоэпидемического режима.



- Торгово-развлекательные центры могут работать с 10:00 до 17:00 часов, без запуска услуг общественного питания и развлечений (кинотеатры, игровые площадки, фуд-корты, ледовые катки).



- Объекты по оказанию услуг населению (детские аттракционы на улице и иные объекты) открываются с режимом работы с 10:00 до 21:00 часа при исключении скопления, длительного и тесного контакта и соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима.



- Спортивные объекты всех форм собственности (фитнес, йога), без бассейнов, с заполняемостью до 30% вновь продолжат работу с 10:00 до 21:00 часа, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.



- Скотные рынки предоставляют услуги с 10:00 до 17:00 часов.



- Организация работы центров обслуживания населения проводится по предварительной записи, с электронной очередью и другими мерами, с целью недопущения скопления населения и соблюдения социальной дистанции не менее двух метров, за исключением Бейнеуского района.