В полиции Мангистау заявили о работе над ошибками

- Теория и практика осуществляется в процессе корректирующего воздействия, обеспечивающего достижение высоких профессиональных качеств полицейских. Позволяет лучше понять и усовершенствовать пути решения. Детальное изучение и использование опыта позволяют подготовить полицейских, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что такую работу решил внедрить глава департамента полиции Мангистауской области генерал-майор Жанарбек Бактыбаев.На ежедневном разводе личного состава до полицейских доводят правила этики. Также стражи порядка просматривают видеоролики с участием гражданских и полицейских, опубликованные в социальных сетях. На месте анализируют допущенные ошибки.Такие мероприятия обещают проводить не только в областном центре, но и в каждом районе.