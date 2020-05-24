Главный имам Мангистау поздравил верующих с праздником Ораза Айт

- Поздравляю всех со священным праздником всех мусульман – Ораза Айт! Мы встречаем его вновь благодаря Всевышнему. Айт намаз не проводился в мечети из-за карантина. Люди молились дома. Ораза айт - это также день прощения, поэтому лучше забыть старые обиды и простить друг друга. Пусть Аллах примет благие дела и молитвы каждого из нас. Пусть в каждый дом придёт благополучие и здоровье, - обратился главный имам.

В этом году, по словам Ануара Елжанова, месяц Рамазан пришёлся на пандемию COVID-19. Но это не повлияло на мусульман, которые строго держали пост и очищались духовно, совершали добрые дела.В этот праздник верующие радуют близких и родных, оказывают помощь нуждающимся.