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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:32

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Главный имам Мангистау поздравил верующих с праздником Ораза Айт

С благословенным праздником Ораза Айт поздравил главный имам областной центральной мечети Ануар Елжанов.

Ануар Елжанов
В этом году, по словам Ануара Елжанова, месяц Рамазан пришёлся на пандемию COVID-19. Но это не повлияло на мусульман, которые строго держали пост и очищались духовно, совершали добрые дела.

В этот праздник верующие радуют близких и родных, оказывают помощь нуждающимся.

- Поздравляю всех со священным праздником всех мусульман – Ораза Айт! Мы встречаем его вновь благодаря Всевышнему. Айт намаз не проводился в мечети из-за карантина. Люди молились дома. Ораза айт - это также день прощения, поэтому лучше забыть старые обиды и простить друг друга. Пусть Аллах примет благие дела и молитвы каждого из нас. Пусть в каждый дом придёт благополучие и здоровье, - обратился главный имам.



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