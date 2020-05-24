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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:22

Просмотров: 111

Шесть тысяч квадратных метров нового асфальта обещают уложить в 4 микрорайоне Актау

Площадь нового покрытия пешеходной дорожки составит шесть тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Актау.

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В акимате сообщили, что в настоящее время ведутся работы по укладке нового асфальтового покрытия от перекрёстка у дома №1 и до дома №7 в 4 микрорайоне. Планируется уложить 6000 квадратных метров асфальта.

Кроме этого, власти ведут работу по расширению площадки для детских автокаров до 2900 квадратных метров в парке «Акбота». Проведены работы по подготовке основания под укладку асфальтового покрытия.

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☑️"Ақбота" саябағындағы балаларға арналған көлік жүретін алаңға асфальт төсеу жұмыстары жүргізілуде. ________ ☑️4 –шағынаудандағы жаяу жүргіншілер жолына ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі таңда 360 шаршы метр аумаққа асфальт төселді. ________ ☑️3-ші шағынауданда жаяу жүргіншілер жолы жөндеуден өтеді. _______ В парке "Акбота" проводятся работы по расширению площадки для детских автокаров, проведены работы по подготовке основания под укладку асфальтового покрытия. __________ Продолжаются работы по реконструкции пешеходной дорожки 4 –го микрорайона. Площадь пешеходной дорожки -6 тысяч квадратных метров.

Публикация от АҚТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ (@aktau_akimat)



Напомним, жителей Актау возмутил демонтаж тротуара в 4 микрорайоне.

Позже в акимате заявили, что асфальтовое покрытие тротуара будет заменено на новое. В конкурсе на проведение ремонта пешеходной дорожки по периметру 4 микрорайона победило товарищество с ограниченной ответственностью «Агашты 1», заявив сумму в 31 миллион 814 тысяч 400 тенге. Закончить работы планируют через три месяца.



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