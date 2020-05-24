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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:22

Просмотров: 819

Нарушителю грозит лишение прав в Актау

Водителя Hyundai Elantra, который совершил обгон с выездом на полосу встречного движения, могут лишить водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
По данному факту на водителя был составлен административный протокол по части 3 статьи 596 КоАП РК (Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом). Это влечёт лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.

- Машина водворена на штрафную стоянку. Материалы дела будут направлены в Специализированный административный суд для принятия процессуального решения, - отметили в ведомстве.





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Комментарии ( 5 )

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  • sakura.68
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 17:24
Машины с такими номерами вроде принадлежат структурам УВД))) им можно))
 
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  • tolk
  • sakura.68
 Ян (Посетители) Сегодня, 16:43
Что тут сказать он всё сделал,что бы его лишили и теперь он лишенец.)))
 
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 glu-info (Посетители) Сегодня, 16:37
на водителя был составлен административный протокол по части 3 статьи 596 КоАП РК (Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения,
А что по поводу превышения скорости?
 
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  • sakura.68
 bekenova (Посетители) Сегодня, 16:37
скоро тоже поставлю регистратор и буду зарабатывать dada
 
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  • Red1
  • sakura.68
 glu-info (Посетители) Сегодня, 16:35
Этот же водятел при движении со стороны 17 микрорайона на Т-образном перекрестке перед ЦОН-ом спокойно повернул налево на красный сигнал светофора. Жаль,заснять не получилось.
 
 

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