Нарушителю грозит лишение прав в Актау

- Машина водворена на штрафную стоянку. Материалы дела будут направлены в Специализированный административный суд для принятия процессуального решения, - отметили в ведомстве.

По данному факту на водителя был составлен административный протокол по части 3 статьи 596 КоАП РК (Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом). Это влечёт лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.