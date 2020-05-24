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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:45

Просмотров: 3283

Новые заболевшие коронавирусом в Мангистау сами вызвали Скорую

Подробности двух новых случаев заражения коронавирусом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото из доступных источников
В Мангистауской области зарегистрировано ещё два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Первый заражённый мужчина является жителем Актау 1984 года рождения. У него поднялась температура, и он самостоятельно вызвал медиков. Его поместили в обсервационной стационар и взяли лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнён диагноз COVID-19.

Вирус выявлен также у мужчины - жителя села Даулет 1965 года рождения. Пациента беспокоил кашель, после чего он обратился в Скорую. У него были взяты лабораторные анализы и позже уточнён диагноз COVID-19.

- В настоящее время оба пациента находятся в областной инфекционной больнице. Проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с заражёнными, для проведения профилактических мероприятий. В очагах заболевания проводится дезинфекционная работа, - сообщили в ЦОК.

По состоянию на 24 мая по области выявлено 166 человек с инфекцией COVID-19.
В Актау - 35
В Жанаозене - 25
В Мангистауском районе - 7
В Мунайлинском районе - 5
В Каракиянском районе - 30
В Бейнеуском районе - 64
Выздоровели - 96

Летальный случай - 1.



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Комментарии ( 3 )

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veselaya (Посетители) Сегодня, 18:32
Мне не интересн год рождения заболевшего, мне важно где и как он заразился. Если в городе уже месяц нет случаев заболевания, каким образом появился этот человек?
 
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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 16:52
23 мая — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Дагестане до последнего не верили в коронавирус: с первых же дней эпидемии во всех мессенджерах на людей обрушился вал дезинформации. Сообщения врачей о заболевших и погибших — фейки, посты заразившихся — тоже. "Нас хотят чипировать", "мировой заговор"... Поверили в болезнь здесь, только когда стали хоронить родных. Как коронавирус пришел в Дагестан — в материале РИА Новости.
https://ria.ru/20200523/1571864864.html

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
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 AnnaK. (Посетители) Сегодня, 16:33
mer, Высокая температура и кашель одни из симптомов ковида. Если обратились в скорую, значит людям действительно было плохо. Я смотрю, наши жители хотят устроить тут такое же веселье, как в Дагестане. Чтобы в каждой семье было по 3 покойника. Таким отношением вы этого добьетесь в конце концов.
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 16:06
У одного температура поднялась, у другого кашель появился, и тут сразу скорую вызвали, а те рады закрыть, и получить бабки за это, это уже бизнес господа. Щас этот ковид кому угодно нарисуют, есть стимул.... Да, и выключите эти громкоговорители, сколько можно мозг выносить? Все СМИ только жужжат об этом, уже давно не смешно слушать это. Спецом на психику людей давите?
 
 

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