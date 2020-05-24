Новые заболевшие коронавирусом в Мангистау сами вызвали Скорую

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В Мангистауской области зарегистрировано ещё два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Первый заражённый мужчина является жителем Актау 1984 года рождения. У него поднялась температура, и он самостоятельно вызвал медиков. Его поместили в обсервационной стационар и взяли лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнён диагноз COVID-19.
Вирус выявлен также у мужчины - жителя села Даулет 1965 года рождения. Пациента беспокоил кашель, после чего он обратился в Скорую. У него были взяты лабораторные анализы и позже уточнён диагноз COVID-19.
- В настоящее время оба пациента находятся в областной инфекционной больнице. Проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с заражёнными, для проведения профилактических мероприятий. В очагах заболевания проводится дезинфекционная работа, - сообщили в ЦОК.
По состоянию на 24 мая по области выявлено 166 человек с инфекцией COVID-19.
В Актау - 35
В Жанаозене - 25
В Мангистауском районе - 7
В Мунайлинском районе - 5
В Каракиянском районе - 30
В Бейнеуском районе - 64
Выздоровели - 96
Летальный случай - 1.
Первый заражённый мужчина является жителем Актау 1984 года рождения. У него поднялась температура, и он самостоятельно вызвал медиков. Его поместили в обсервационной стационар и взяли лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнён диагноз COVID-19.
Вирус выявлен также у мужчины - жителя села Даулет 1965 года рождения. Пациента беспокоил кашель, после чего он обратился в Скорую. У него были взяты лабораторные анализы и позже уточнён диагноз COVID-19.
- В настоящее время оба пациента находятся в областной инфекционной больнице. Проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с заражёнными, для проведения профилактических мероприятий. В очагах заболевания проводится дезинфекционная работа, - сообщили в ЦОК.
По состоянию на 24 мая по области выявлено 166 человек с инфекцией COVID-19.
В Актау - 35
В Жанаозене - 25
В Мангистауском районе - 7
В Мунайлинском районе - 5
В Каракиянском районе - 30
В Бейнеуском районе - 64
Выздоровели - 96
Летальный случай - 1.