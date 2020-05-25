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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:30

Просмотров: 1311

В Мангистау осужденные вырастили «Аллею надежды» из роз

Выращивать цветы на территории колонии осужденные начали несколько лет назад. Общая площадь посаженных роз составляет около 30 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы (УИС) Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
Заключённые колонии строгого режима посадили розы на территории учреждения. Они назвали этот участок «Аллеей надежды».

Первые осужденные, которые начинали разводить цветы, уже вышли на свободу и передали обязанность ухода за розами другим заключенным.

- Подобные мероприятия положительно сказываются на осужденных, на процессе их ресоциализации и перевоспитания. С каждым годом площадь аллеи постепенно увеличивается, и всё больше осужденных желают заботиться о цветах, - сообщили в пресс-службе регионального департамента УИС.




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Комментарии ( 1 )

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  • tolk
  • pronina1976
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:54
Надо поручить заключенным заниматься озеленением города, а то у наших "озеленителей, только хорошие обещания. uhmylka
В этом году я еще не видел полива деревьев.
Я уже не говорю о том, что ямки вокруг стволов еще в прошлом году занесло песком.
 
 

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