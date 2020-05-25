В Мангистау осужденные вырастили «Аллею надежды» из роз

Заключённые колонии строгого режима посадили розы на территории учреждения. Они назвали этот участок «Аллеей надежды».Первые осужденные, которые начинали разводить цветы, уже вышли на свободу и передали обязанность ухода за розами другим заключенным.- Подобные мероприятия положительно сказываются на осужденных, на процессе их ресоциализации и перевоспитания. С каждым годом площадь аллеи постепенно увеличивается, и всё больше осужденных желают заботиться о цветах, - сообщили в пресс-службе регионального департамента УИС.