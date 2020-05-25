В Актау планируют посадить 50 тысяч квадратных метров газона.

Фото предоставлено пресс-службой акима города

Для полива цветов и газона в парке у памятника Тобаниязу Алниязулы внедрили спринклерную систему полива. На территории парка планируется высадить ещё пять тысяч квадратных метров газона.



В компании, занимающейся озеленением, рассказали о сорте газона, которым в общем будут засеяны 50 тысяч квадратных метров земли в Актау.



- За счёт глубоких корней «овсяницы тростниковой», которую планируется высадить в Актау, газон остаётся зелёным даже при недостатке орошения. Это растение хорошо переносит засоление почвы. Рекомендована для жарких и засушливых регионов, а также для солнечных участков. Именно этим сортом газона будут засеяны все центральные парки, скверы и центральные улицы города, - пояснили в пресс-службе общественного объединения (ОО) «Общество поддержки инвалидов «Атамекен».



Помимо этого, в пресс-службе акима города отметили, что на центральных улицах Актау уже посажены однолетние цветы и розы, а также более 200 деревьев.



- Проведены работы по посадке цветов и удобрению почвы на кольцевой дороге в 14 микрорайоне. Также ведутся работы по подключению к централизованному водопроводу на 63 участках земли. На озеленительных работах задействованы более 150 рабочих, - добавили в пресс-службе акима города.