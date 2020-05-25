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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:56

Просмотров: 1113

В Актау планируют посадить 50 тысяч квадратных метров газона

Для полива цветов и газона планируется внедрять спринклерную систему. Первая установка уже появилась на территории памятника Тобаниязу Алниязулы в 12 микорайоне. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Фото предоставлено пресс-службой акима города
Для полива цветов и газона в парке у памятника Тобаниязу Алниязулы внедрили спринклерную систему полива. На территории парка планируется высадить ещё пять тысяч квадратных метров газона.

В компании, занимающейся озеленением, рассказали о сорте газона, которым в общем будут засеяны 50 тысяч квадратных метров земли в Актау.

- За счёт глубоких корней «овсяницы тростниковой», которую планируется высадить в Актау, газон остаётся зелёным даже при недостатке орошения. Это растение хорошо переносит засоление почвы. Рекомендована для жарких и засушливых регионов, а также для солнечных участков. Именно этим сортом газона будут засеяны все центральные парки, скверы и центральные улицы города, - пояснили в пресс-службе общественного объединения (ОО) «Общество поддержки инвалидов «Атамекен».

Помимо этого, в пресс-службе акима города отметили, что на центральных улицах Актау уже посажены однолетние цветы и розы, а также более 200 деревьев.

- Проведены работы по посадке цветов и удобрению почвы на кольцевой дороге в 14 микрорайоне. Также ведутся работы по подключению к централизованному водопроводу на 63 участках земли. На озеленительных работах задействованы более 150 рабочих, - добавили в пресс-службе акима города.



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Комментарии ( 10 )

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non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 13:29
bake (Посетители)
Сегодня, 11:12
Аким молодец, в этом году прям радует как взялись за озеленение. Надеюсь так продолжат много много лет. - Рано радуетесь, Баке, они сначала себя озеленят, что останется то в город пойдет. 50 000 кв. м - карту выложите, где будут разбиты газоны, поглядим.
 
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Неталиев Гарифулла (Посетители) Сегодня, 13:10
50 000 кв. метров - это много или мало? Для масштабов города - это очень мало. Так что скорее всего речь идет о газоне в парке (сквере) около памятника Тобаниязу. И все.
 
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  • GuF
 AnnaK. (Посетители) Сегодня, 12:44
Какие там газоны. Засушили даже те деревья, которые были. Ели сажали, цветы, газоны - где все это? Город на пустырь стал похож. Везде торчат сухие палки вместо деревьев.
 
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  • GIBSON.SG
  • ЁмоЁ
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 12:33
Актау планирует, Актау проектирует, Актау бюджетирует...
 
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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 12:28
короновирус победили, экономического кризиса нет - сажаем газоны и ремонтируем стадионы это же сейчас траты бюджета первой необходимости, жизнь налаживается(нефть по 35)! applause
 
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  • leo529
 бобер (Посетители) Сегодня, 12:21
GIBSON.SG,
Идея действительно хорошая, боюсь с реализацией проблема. Что-то мне подсказывает, что поливочную систему очень быстро наша молодежь в утиль отправит.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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  • Aktauskii
  • Василий Кравчук
  • leo529
  • тинаки
  • Empro
  • elek
  • watlow
  • ЁмоЁ
  • GuF
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:49
В Актау планируют посадить 50 тысяч квадратных метров газона.
А когда уже посадят тех, кто загубил сотни многолетних деревьев?
 
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  • Empro
 GIBSON.SG (Посетители) Сегодня, 11:44
Идея хорошая, больше газонов - меньше пыли. Это конечно возможно, но нужно будет ооочень постараться. Природа у нас суровая, не доглядишь - всё погибнет и засохнет.
Посмотрим, как с реализацией выйдет.
Желаю удачи!
 
-1
  • Empro
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  • Aktauskii
  • watlow
  • GuF
 Kompot (Посетители) Сегодня, 11:44
Газон в Актау в нынешних реалиях - это утопия! Они не могут нормально полив деревьев организовать, зато собираются газон сделать. Сказочные ....
 
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  • Empro
 тинаки (Посетители) Сегодня, 11:43
отличная новость.
 
 

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