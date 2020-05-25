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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:06

Просмотров: 508

На ремонт спортивного стадиона в Жанаозене выделили 200 миллионов тенге

На ремонт стадиона имени Амина Туякова в Жанаозене выделили 200 миллионов тенге. После завершения ремонтных работ этот объект станет резервной площадкой футбольного клуба «Каспий». Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
Стадион имени Амина Туякова в Жанаозене планируют отремонтировать. На эти цели, в рамках программы «Дорожная карта занятости» на ремонт выделили 200 миллионов тенге.

- Центральный стадион имени Амина Туякова в Жанаозене был открыт в 2008 году. Капитальный ремонт стадиона не проводился более 12 лет. На выделенные средства планируется замена трёх тысяч сидений на трибунах и покрытия поля. Территория будет огорожена каменным забором протяженностью 1250 метров, установят 57 фонарей и проложат беговую дорожку по периметру стадиона, площадью 3900 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе акима области.

На ремонт спортивного стадиона в Жанаозене выделили 200 миллионов тенге


После завершения ремонтных работ стадион станет резервной площадкой футбольного клуба «Каспий».

- Здесь планируется проведение футбольных матчей на международном уровне. Сдать объект в эксплуатацию планируется в октябре этого года, - добавили в пресс-службе главы региона.



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Комментарии ( 1 )

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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 12:25
короновирус победили, экономического кризиса нет - ремонтируем стадионы и сажаем газоны, жизнь налаживается(нефть по 35)! applause
 
 

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