На ремонт спортивного стадиона в Жанаозене выделили 200 миллионов тенге

Стадион имени Амина Туякова в Жанаозене планируют отремонтировать. На эти цели, в рамках программы «Дорожная карта занятости» на ремонт выделили 200 миллионов тенге.- Центральный стадион имени Амина Туякова в Жанаозене был открыт в 2008 году. Капитальный ремонт стадиона не проводился более 12 лет. На выделенные средства планируется замена трёх тысяч сидений на трибунах и покрытия поля. Территория будет огорожена каменным забором протяженностью 1250 метров, установят 57 фонарей и проложат беговую дорожку по периметру стадиона, площадью 3900 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе акима области.После завершения ремонтных работ стадион станет резервной площадкой футбольного клуба «Каспий».- Здесь планируется проведение футбольных матчей на международном уровне. Сдать объект в эксплуатацию планируется в октябре этого года, - добавили в пресс-службе главы региона.