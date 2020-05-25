Школьник из Мангистау выучил за время карантина названия столиц 252 стран мира

- Я в поисковике набрал Зимбабве. Оказалось, это одна из бедных стран. Так я начал изучать страны третьего мира. Есть страны, у которых нет своей армии. Поэтому их охраняют соседи. Например, Науру охраняет Австралия, Коста-Рика - Чили и Куба, Ватикан — Италия, - рассказал Жигер Берикбайулы.

Первоклассник общеобразовательной школы №9 Мунайлинского района Жигер Берикбайулы выучил названия столиц 252 стран мира за месяц карантина.Как передаёт «Хабар» , гуляя возле дома, Жигер нашёл школьный атлас - так у ребёнка появился интерес к государствам семи континентов. Родители, увидев увлечение ребёнка, подарили ему карту мира. Сейчас Жигера больше всего интересуют рейтинги стран и их руководители.В ноябре мальчику исполнится семь лет. Директор школы, где учится Жигер, рассказала, что когда Жигер пришёл в школу, он уже умел, читать, писать и считать.- Жигер учится в первом классе. Когда он пришёл в школу, мы сразу поняли, что мальчик умный и способный. Среди сверстников он выделялся не только своими знаниями, но и уникальной памятью. Он очень любознательный ребёнок, - говорит Гулжан Асамадинова, директор общеобразовательной школы №9 Мунайлинского района.Своими знаниями Жигер делится с подписчиками в социальных сетях. В свободное время мальчик помогает отцу выращивать кур на продажу.- У него много вопросов. Порой даже не знаю, что ответить. Он мне говорит, бабушка я тебя в Норвегию свожу, в Швецию полетим. Сейчас он уже нам рассказывает, где какая страна находится, что там интересного можно увидеть, - поделилась Зиба Танибергенова, бабушка мальчика.Школьные учителя уже сейчас планируют готовить ученика на областные олимпиады. Но мальчик больше всего мечтает увидеться после окончания карантина с друзьями и погонять мяч.