«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Мая
+18...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 414.46 KZT
  • €1 = 451.35 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:30

Просмотров: 296

Школьник из Мангистау выучил за время карантина названия столиц 252 стран мира

Юному вундеркинду из села Батыр Мунайлинского раойна в ноябре этого года исполнится семь лет. Мальчик в свои годы уже знает названия 252 столиц мира. Об этом сообщается на новостном портале Агентства «Хабар».

Иллюстративное фото из открытых источников
Первоклассник общеобразовательной школы №9 Мунайлинского района Жигер Берикбайулы выучил названия столиц 252 стран мира за месяц карантина.

Как передаёт «Хабар», гуляя возле дома, Жигер нашёл школьный атлас - так у ребёнка появился интерес к государствам семи континентов. Родители, увидев увлечение ребёнка, подарили ему карту мира. Сейчас Жигера больше всего интересуют рейтинги стран и их руководители.

Школьник из Мангистау выучил за время карантина названия столиц 252 стран мира

- Я в поисковике набрал Зимбабве. Оказалось, это одна из бедных стран. Так я начал изучать страны третьего мира. Есть страны, у которых нет своей армии. Поэтому их охраняют соседи. Например, Науру охраняет Австралия, Коста-Рика - Чили и Куба, Ватикан — Италия, - рассказал Жигер Берикбайулы.


В ноябре мальчику исполнится семь лет.  Директор школы, где учится Жигер, рассказала, что когда Жигер пришёл в школу, он уже умел, читать, писать и считать.

- Жигер учится в первом классе. Когда он пришёл в школу, мы сразу поняли, что мальчик умный и способный. Среди сверстников он выделялся не только своими знаниями, но и уникальной памятью. Он очень любознательный ребёнок, - говорит Гулжан Асамадинова, директор общеобразовательной школы №9 Мунайлинского района.

Своими знаниями Жигер делится с подписчиками в социальных сетях. В свободное время мальчик помогает отцу выращивать кур на продажу.

- У него много вопросов. Порой даже не знаю, что ответить. Он мне говорит, бабушка я тебя в Норвегию свожу, в Швецию полетим. Сейчас он уже нам рассказывает, где какая страна находится, что там интересного можно увидеть, - поделилась Зиба Танибергенова, бабушка мальчика.

Школьные учителя уже сейчас планируют готовить ученика на областные олимпиады. Но мальчик больше всего мечтает увидеться после окончания карантина с друзьями и погонять мяч. 



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика