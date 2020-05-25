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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:57

Просмотров: 805

Украшением детского сада фигурами из цемента занялась жительница Актау

СвоЁ хобби Мереке Нурмуханова, директор детского сада №4 «Акку», нашла в 50 лет — женщина изготавливает фигуры животных и птиц из цемента. Своими творениями она украшает территорию детского сада. Об этом сообщается на новостном портале агентства «Хабар».

Скриншот видеоматериала
Директор детского сада №4 «Акку» во 2 микрорайоне Актау изготавливает из цемента фигуры животных и птиц, разрисовывает их и выставляет на территории дошкольного учреждения.

Мереке Нурмуханова, как передаёт «Хабар», приобщает к своему хобби и взрослых, и детей. Дети помогают расписывать композиции, а потом с гордостью показывают родителям свои творения. 

- Первые мои работы - это грибочки, божьи коровки и ёжики. У нас в Мангистауской области такие грибочки не растут, дети-то многие не знают, поэтому я хотела, чтобы дети знали, какие бывают грибочки, чтобы было им интересно. Когда фигурки стоят в саду, они смотрятся красиво и эстетично, - сказала Мереке Нурмуханова.

Своё хобби директор детского сада нашла для себя два года назад, когда решила украсить территорию только что вверенного ей дошкольного учреждения. Работа над одним садовым изделием занимает два-три дня. Причём для каркаса женщина использует всё, что угодно.

На территории детского сада центральное место занимает каменное озеро с лебедями.

- Над озером нам пришлось потрудиться. Фигурки не хотели держать форму. Есть в саду божьи коровки из цемента. К слову, именно их больше всего любят разрисовывать дети, превращая в ярких красавиц. Во время преображения территории я стала проводить мастер-классы и для своих сотрудников. Потом приобщились и родители воспитанников, - отметила Мереке Нурмуханова.

Часы изобразительного искусства стали для детей увлекательным занятием.

- В условиях всемирной пандемии дети устали постоянно находиться в закрытом помещении, поэтому рисование на улице для них большая радость. К тому же это полезно. Они дышат воздухом, закаляются, развивается не только моторика рук, но и фантазия, воображение и мышление. Я сама частенько помогаю им, - сказала Ажар Нуримова, медсестра детского сада.

В планах директора детского сада - освоить фигуры высотой более двух метров.



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Комментарии ( 2 )

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aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 17:25
Пока хабар не показал про неё никто не знал
 
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Саид. (Посетители) Сегодня, 16:23

В планах директора детского сада - освоить фигуры высотой более двух метров.

ДА!, можно изваять фигуры верблюдов, они перестали ходить по городу..
Территория детского сада новое "историческое" место...

Как здесь оказался?. Стреляли!... И !, пишут не верно.
 
 

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