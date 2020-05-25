Выпускники школ Мангистау попрощались со школой в онлайн-режиме

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Онлайн-прощание со школой прошло сегодня, 25 мая, у выпускников школ нашего региона.



Из более чем шести тысяч выпускников в регионе 206 учеников окончили школу с золотой медалью, 326 получили аттестат с отличием. Количество отличившихся учеников увеличилось в сравнении с прошлым годом.



В текущем году итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов отменена, а в аттестаты будут выставлены годовые оценки за четыре четверти.



Церемония вручения аттестатов выпускникам школ пройдёт 3-4 июня.



Торжественное мероприятие будет проводиться на открытом воздухе во дворах школ с участием выпускников 11 классов и их родителей. Во время организаций мероприятий должны быть соблюдены все санитарные требования.



В управлении образования региона напомнили, что вручение аттестатов в школах будет проводиться в каждом классе отдельно. Выпускники будут в школьной форме.



- В целях безопасности длительность церемонии вручения не должна превышать 40 минут для каждого класса с интервалом между мероприятиями в 20 минут. Сопряжение выпускников и родителей параллельных классов не допускается, - пояснили в управлении образования области.



Помимо этого, выпускникам и их родителям напомнили, что проведение праздничных выпускных вечеров запрещено.



- Привлечение к мероприятиям аниматоров, праздничных агентств, частных студий, проведение пышных мероприятии, экскурсий путём аренды транспорта, организация праздничных столов, проведение мероприятий в кафе, ресторанах и других развлекательных заведениях, а также на базах отдыха, расположенных на берегу моря — запрещены. К тому же не допускаются сборы денежных средств с родителей и законных представителей учащихся на проведение праздничных мероприятий, - отметили в управлении образования.