«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Мая
+18...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 414.13 KZT
  • €1 = 451.4 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:44

Просмотров: 7

Выпускники школ Мангистау попрощались со школой в онлайн-режиме

Прощание выпускников со школой проводилось в онлайн-режиме. Помимо этого, в онлайн-формате прошёл и классный час для учеников 1 - 10 классов. Об этом сообщили в пресс-службе управления образования Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта rbc.ru
Онлайн-прощание со школой прошло сегодня, 25 мая, у выпускников школ нашего региона.

Из более чем шести тысяч выпускников в регионе 206 учеников окончили школу с золотой медалью, 326 получили аттестат с отличием. Количество отличившихся учеников увеличилось в сравнении с прошлым годом.

В текущем году итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов отменена, а в аттестаты будут выставлены годовые оценки за четыре четверти.

Церемония вручения аттестатов выпускникам школ пройдёт 3-4 июня.

Торжественное мероприятие будет проводиться на открытом воздухе во дворах школ с участием выпускников 11 классов и их родителей. Во время организаций мероприятий должны быть соблюдены все санитарные требования.

В управлении образования региона напомнили, что вручение аттестатов в школах будет проводиться в каждом классе отдельно. Выпускники будут в школьной форме.

- В целях безопасности длительность церемонии вручения не должна превышать 40 минут для каждого класса с интервалом между мероприятиями в 20 минут. Сопряжение выпускников и родителей параллельных классов не допускается, - пояснили в управлении образования области.

Помимо этого, выпускникам и их родителям напомнили, что проведение праздничных выпускных вечеров запрещено.

- Привлечение к мероприятиям аниматоров, праздничных агентств, частных студий, проведение пышных мероприятии, экскурсий путём аренды транспорта, организация праздничных столов, проведение мероприятий в кафе, ресторанах и других развлекательных заведениях, а также на базах отдыха, расположенных на берегу моря — запрещены. К тому же не допускаются сборы денежных средств с родителей и законных представителей учащихся на проведение праздничных мероприятий, - отметили в управлении образования.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика