Жители Мангистау могут закрыть ИП онлайн

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В пресс-службе ведомства рассказали, для закрытия ИП, не выходя из дома, индивидуальному предпринимателю нужно подать налоговое заявление налогоплательщика о прекращении деятельности.



Упрощенный режим предназначен для индивидуальных предпринимателей, которые:

- не являются плательщиками НДС;

- не осуществляют деятельность в форме совместного предпринимательства;

- не производят и не реализуют: бензин (кроме авиационного), дизельное топливо, этиловый спирт, алкогольную продукцию, табачные изделия, а также не задействованы в игорном бизнесе;

- не имеют налоговой задолженности и задолженности по социальным платежам.



Как ликвидировать ИП без посещения управления государственных доходов (пошаговая инструкция):

Шаг 1 - Проверить на сайте Комитета государственных доходов наличие налоговой задолженности (если есть – погасить).

Шаг 2 - Предоставить в территориальные органы государственных доходов по месту нахождения ликвидационную отчетность в электронном виде.

Шаг 3 - При наличии кассового аппарата - налоговое заявление о снятии с учета.

Шаг 4 - Подать налоговое заявление через портал электронного правительства либо на электронную почту территориального органа государственных доходов по месту нахождения.



- Таким образом, порядок закрытия ИП значительно упрощается, а время оформления – сокращается, - отметили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.