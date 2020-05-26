Жители Мангистау могут закрыть ИП онлайн

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В пресс-службе ведомства рассказали, для закрытия ИП, не выходя из дома, индивидуальному предпринимателю нужно подать налоговое заявление налогоплательщика о прекращении деятельности.
Упрощенный режим предназначен для индивидуальных предпринимателей, которые:
- не являются плательщиками НДС;
- не осуществляют деятельность в форме совместного предпринимательства;
- не производят и не реализуют: бензин (кроме авиационного), дизельное топливо, этиловый спирт, алкогольную продукцию, табачные изделия, а также не задействованы в игорном бизнесе;
- не имеют налоговой задолженности и задолженности по социальным платежам.
Как ликвидировать ИП без посещения управления государственных доходов (пошаговая инструкция):
Шаг 1 - Проверить на сайте Комитета государственных доходов наличие налоговой задолженности (если есть – погасить).
Шаг 2 - Предоставить в территориальные органы государственных доходов по месту нахождения ликвидационную отчетность в электронном виде.
Шаг 3 - При наличии кассового аппарата - налоговое заявление о снятии с учета.
Шаг 4 - Подать налоговое заявление через портал электронного правительства либо на электронную почту территориального органа государственных доходов по месту нахождения.
- Таким образом, порядок закрытия ИП значительно упрощается, а время оформления – сокращается, - отметили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
Упрощенный режим предназначен для индивидуальных предпринимателей, которые:
- не являются плательщиками НДС;
- не осуществляют деятельность в форме совместного предпринимательства;
- не производят и не реализуют: бензин (кроме авиационного), дизельное топливо, этиловый спирт, алкогольную продукцию, табачные изделия, а также не задействованы в игорном бизнесе;
- не имеют налоговой задолженности и задолженности по социальным платежам.
Как ликвидировать ИП без посещения управления государственных доходов (пошаговая инструкция):
Шаг 1 - Проверить на сайте Комитета государственных доходов наличие налоговой задолженности (если есть – погасить).
Шаг 2 - Предоставить в территориальные органы государственных доходов по месту нахождения ликвидационную отчетность в электронном виде.
Шаг 3 - При наличии кассового аппарата - налоговое заявление о снятии с учета.
Шаг 4 - Подать налоговое заявление через портал электронного правительства либо на электронную почту территориального органа государственных доходов по месту нахождения.
- Таким образом, порядок закрытия ИП значительно упрощается, а время оформления – сокращается, - отметили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
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