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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:59

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Мангистау получил половину годового объема льготных медикаментов

В медицинские организации региона отгружено медикаментов на общую сумму около 1,7 миллиарда тенге. Пациенты получат лекарства по 383 позициям. Об этом сообщает пресс-служба ТОО «СК-Фармация».

Фото из доступных источников
В рамках амбулаторного лекарственного обеспечения в 2020 году должны поступить лекарства на сумму более 3,5 миллиарда тенге. В настоящее время в область отгружена почти половина годовой потребности медикаментов.

Пациентам уже выдали лекарства на сумму около 1 миллиарда тенге.

- Для пациентов, которые нуждаются в стационарной помощи, на 2020 год медицинские организации заказали лекарства на сумму более трёх миллиардов тенге. На сегодняшний день в регион отгружено лекарств для стационара на сумму более 1,7 миллиарда тенге, - отметили в пресс-службе ТОО «СК-Фармация».


Лекарства были доставлены в стационары, а также в медицинские организации для амбулаторного лекарственного обеспечения, то есть для граждан, которые состоят на диспансерном учете и получают бесплатные лекарства по рецептам.



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