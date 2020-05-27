Мангистау получил половину годового объема льготных медикаментов

- Для пациентов, которые нуждаются в стационарной помощи, на 2020 год медицинские организации заказали лекарства на сумму более трёх миллиардов тенге. На сегодняшний день в регион отгружено лекарств для стационара на сумму более 1,7 миллиарда тенге, - отметили в пресс-службе ТОО «СК-Фармация».

В рамках амбулаторного лекарственного обеспечения в 2020 году должны поступить лекарства на сумму более 3,5 миллиарда тенге. В настоящее время в область отгружена почти половина годовой потребности медикаментов.Пациентам уже выдали лекарства на сумму около 1 миллиарда тенге.Лекарства были доставлены в стационары, а также в медицинские организации для амбулаторного лекарственного обеспечения, то есть для граждан, которые состоят на диспансерном учете и получают бесплатные лекарства по рецептам.