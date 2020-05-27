Любитель «дорожных шашечек» в Актау может лишиться водительских прав на полгода

- На него оформлен протокол по части 3 статьи 596 КоАП РК (Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом), - отметили в в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Как видно на кадрах видеорегистратора, водитель на Lifan Solano обгоняет движущийся перед ним автомобиль, при этом выезжает на полосу встречного движения.Личность водителя установлена, как сообщили в ведомстве. Им оказался местный житель 1979 года рождения.Данное нарушение предусматривает лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.Напомним, ролик был опубликован в рубрике «Народные новости».