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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:30

Просмотров: 976

Любитель «дорожных шашечек» в Актау может лишиться водительских прав на полгода

Нарушитель движения выехал на «встречку», маневрируя между автомобилями. Личность водителя установлена, как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Как видно на кадрах видеорегистратора, водитель на Lifan Solano обгоняет движущийся перед ним автомобиль, при этом выезжает на полосу встречного движения.

Личность водителя установлена, как сообщили в ведомстве. Им оказался местный житель 1979 года рождения.

- На него оформлен протокол по части 3 статьи 596 КоАП РК (Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом), - отметили в в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.


Данное нарушение предусматривает лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.

Напомним, ролик был опубликован в рубрике «Народные новости».




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Комментарии ( 5 )

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  • almaty2018
 mer (Посетители) Сегодня, 21:24
Ян,Чё брат что ли? Назови весь номер, пусть все знают.
 
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бобер (Посетители) Сегодня, 21:16
замакима,
Странный вопрос в наше время.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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замакима (Посетители) Сегодня, 20:51
Почему может?
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 19:55
Ещё одним сайгаком меньше. Есть ещё один на чёрном камри 2 раза мне попадал на регистратор. Ещё раз попадёт,будет на ЛАДЕ.

Камри 022 братан,насторожись.
 
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Yanis (Посетители) Сегодня, 19:41
Надо же. А то очень часто "Статья 601 часть 1 КоАП РК - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги."

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

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