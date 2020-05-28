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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:36

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Новый метод лечения опухоли применён в Мангистауской областной больнице

В ангиолаборатории Мангистауской областной больницы (МОБ) впервые проведена химиоэмболизация пациенту с опухолью поджелудочной железы и метастазами в печени. Пятичасовую операцию провели Кастер Байжанулы, заведующий центром интервенционной радиологии Национального научного онкологического центра и Кайрат Толеп, заведующий ангиолабораторией МОБ.

Кайрат Толеп с коллективом ангиолаборатории. Фото предоставлено МОБ
В больницу пациент поступил с острым коронарным синдромом, ему был установлен стент. После обследования, из-за боли в подреберье, врачи обнаружили раковую опухоль.

Как рассказали хирурги, при химиоэмболизации препарат доставляется непосредственно к опухолевому узлу, предотвращается вымывание лекарственного препарата из опухоли.

- При обычной химиотерапии, которая проводится внутривенно, пациенты чувствуют себя хуже, теряют зубы и волосы, появляются признаки полиорганной недостаточности. При методе, использованном нами, уменьшается токсичность химиопрепарата, он не вызывает побочных явлений и намного легче переносится пациентом, - прокомментировал Кастер Байжанулы.

Как заметил Кайрат Толеп, химиоэмболизация останавливает рост опухоли, что позволяет сохранить функцию пораженного органа и обеспечивает относительно нормальное качество жизни.

Что такое химиоэмболизация?
Химиоэмболизация представляет собой комбинированный метод лечения злокачественных опухолей, состоящий из местной химиотерапии и процедуры эмболизации опухоли (прекращения в ней кровотока, что уже само по себе оказывает лечебное воздействие).
При этом виде лечения препараты с противоопухолевым действием вводятся непосредственно в кровеносный сосуд, питающий злокачественное новообразование. Так же в сосуд кровоснабжающий опухоль, вводится синтетическое вещество под названием эмболизирующий материал, которое удерживает химиопрепарат внутри опухоли.
В результате химиоэмболизации происходит блокировка опухолевых сосудов и создается высокая концентрация химиопрепарата в ткани опухоли, который оказывает фокусированное локальное воздействие на раковые клетки.



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