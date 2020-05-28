Новый метод лечения опухоли применён в Мангистауской областной больнице

Кайрат Толеп с коллективом ангиолаборатории. Фото предоставлено МОБ

В больницу пациент поступил с острым коронарным синдромом, ему был установлен стент. После обследования, из-за боли в подреберье, врачи обнаружили раковую опухоль.



Как рассказали хирурги, при химиоэмболизации препарат доставляется непосредственно к опухолевому узлу, предотвращается вымывание лекарственного препарата из опухоли.



- При обычной химиотерапии, которая проводится внутривенно, пациенты чувствуют себя хуже, теряют зубы и волосы, появляются признаки полиорганной недостаточности. При методе, использованном нами, уменьшается токсичность химиопрепарата, он не вызывает побочных явлений и намного легче переносится пациентом, - прокомментировал Кастер Байжанулы.



Как заметил Кайрат Толеп, химиоэмболизация останавливает рост опухоли, что позволяет сохранить функцию пораженного органа и обеспечивает относительно нормальное качество жизни.



Что такое химиоэмболизация?

Химиоэмболизация представляет собой комбинированный метод лечения злокачественных опухолей, состоящий из местной химиотерапии и процедуры эмболизации опухоли (прекращения в ней кровотока, что уже само по себе оказывает лечебное воздействие).

При этом виде лечения препараты с противоопухолевым действием вводятся непосредственно в кровеносный сосуд, питающий злокачественное новообразование. Так же в сосуд кровоснабжающий опухоль, вводится синтетическое вещество под названием эмболизирующий материал, которое удерживает химиопрепарат внутри опухоли.

В результате химиоэмболизации происходит блокировка опухолевых сосудов и создается высокая концентрация химиопрепарата в ткани опухоли, который оказывает фокусированное локальное воздействие на раковые клетки.