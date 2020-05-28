Браконьерству бой: Пограничники Мангистау предотвратили экологический ущерб в миллиард тенге

Пограничной службой КНБ РК в период с 31 марта 2020 года совместно с пограничной службой Российской Федерации осуществлялись оперативно - профилактические мероприятия по пресечению браконьерской деятельности и охране ресурсов в акватории Каспия.- Задержано 98 нарушителей в пограничном пространстве, из них 14 нарушителей режима Государственной границы и 71 режима территориальных и внутренних вод (моря). Арестовано 65 плавательных средств, 42 двигателя, четыре транспортных средства, а также орудия браконьерского лова, - сообщили в ведомстве.По данным комитета национальной безопасности страны, из Каспия были изъяты более 236 километров сетей и колад, 66 вентерей, 55,1 тысяча крючьев.Ущерб, нанесенный браконьерами, оценивается в 85,6 миллиона тенге. Изъята из незаконного браконьерского оборота рыба осетровых пород – 763 штук (3,8 тысяч кг), частиковых пород – 4947 штук (2,5 тысячи кг), а также 43 тюленя, - сообщили в пограничной службе КНБ РК.В результате действий Пограничной службы выпущено в естественную среду обитания 3824 штуки живой рыбы (в том числе 695 осетровых видов) и 43 тюленя.Наложен штраф на нарушетелей в размере 1,88 миллиона тенге. Предотвращен экологический ущерб в размере более миллиарда тенге.