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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:11

Просмотров: 1350

Браконьерству бой: Пограничники Мангистау предотвратили экологический ущерб в миллиард тенге

Пограничная служба Казахстана и Российской Федерации за два месяца совместных оперативно-профилактических мероприятий задержали почти 100 нарушителей морских границ. Об этом сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности казахстанской стороны.

Фото предоставлено ПС КНБ РК
Пограничной службой КНБ РК в период с 31 марта 2020 года совместно с пограничной службой Российской Федерации осуществлялись оперативно - профилактические мероприятия по пресечению браконьерской деятельности и охране ресурсов в акватории Каспия.

Браконьерству бой: Пограничники Мангистау предотвратили экологический ущерб в миллиард тенге

- Задержано 98 нарушителей в пограничном пространстве, из них 14 нарушителей режима Государственной границы и 71 режима территориальных и внутренних вод (моря). Арестовано 65 плавательных средств, 42 двигателя, четыре транспортных средства, а также орудия браконьерского лова, - сообщили в ведомстве.

По данным комитета национальной безопасности страны, из Каспия были изъяты более 236 километров сетей и колад, 66 вентерей, 55,1 тысяча крючьев.

Ущерб, нанесенный браконьерами, оценивается в 85,6 миллиона тенге. Изъята из незаконного браконьерского оборота рыба осетровых пород – 763 штук (3,8 тысяч кг), частиковых пород – 4947 штук (2,5 тысячи кг), а также 43 тюленя, - сообщили в пограничной службе КНБ РК.

Браконьерству бой: Пограничники Мангистау предотвратили экологический ущерб в миллиард тенге


В результате действий Пограничной службы выпущено в естественную среду обитания 3824 штуки живой рыбы (в том числе 695 осетровых видов) и 43 тюленя.
Наложен штраф на нарушетелей в размере 1,88 миллиона тенге. Предотвращен экологический ущерб в размере более миллиарда тенге.



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Комментарии ( 1 )

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  • Сергей Владимиров
 бобер (Посетители) Сегодня, 13:21
А лица зачем закрываем? Народ должен знать своих героев.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
 

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