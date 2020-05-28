С 1 июня 2020 года со станции Мангистау начнут ходить пассажирские поезда

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Алма Аймкулова дала совет пассажирам и встречающим: за 20 минут перед выходом из дома измерить температуру. При температуре 37 градусов и выше - оставаться дома и обратиться к врачу.



- Пассажиры, купившие билеты, будут допущены на посадку через главный вход здания вокзала, с обязательным ношением маски, проездного билета. Провожающих лиц в здание вокзала не допустят. При входе в здание вокзала проводится бесконтактная термометрия. Лица с повышенной температурой и/или симптомами, характерными для ОРВИ и гриппа, отстраняются от поездки. Пассажиру в поездке необходимо иметь с собой достаточный запас средств защиты, то есть маски, перчатки, антисептики. Вход в здание железнодорожного вокзала Мангистау и в поезда разрешен в масках, с обязательным соблюдением дистанции. Поэтому убедительно просим пассажиров приходить заранее до отправления поезда, не создавать ажиотаж, находиться на расстоянии одного метра друг от друга, соблюдать режим карантина, а также с пониманием и терпением отнестись к сложившейся ситуации, – прокомментировала Алма Аймкулова.