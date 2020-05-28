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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:51

Просмотров: 2479

Цену в 256 тысяч тенге за отдых в Rixos Aktau прокомментировали чиновники

Турфирмы продают пакетные туры в отель по стоимости 256 тысяч тенге. Дастан Рыспеков, председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан ответил на критику пользователей Сети о ценах на отдых в новом отеле, расположенном на берегу Каспийского моря. Об этом сообщает Tengritravel.kz.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Отель, как передаёт Tengritravel.kz, планируется открыть в начале июля 2020 года. Турфирмы уже продают туда пакетные туры.

- Туры продают по стоимости 256 тысяч тенге. Это тур в две ночи и три дня. В стоимость входят авиабилеты. Учитывая краткосрочность тура, до 40 процентов в общей стоимости - цены авиабилетов. Кроме того, в данную стоимость входит питание по системе all-inclusive. Если брать тур до семи дней, цена окажется ниже зарубежных аналогов. Если мы полетим в Турцию, Египет, цена может намного превысить цену Rixos Aktau. С учетом того, что отель новый, думаю, в дальнейшем ценовая политика будет пересматриваться, - сказал он.

Напомним, ранее были опубликованы эскизы будущего гостинично-туристского комплекса Aktau Resort Hotel.

Гостинично-туристский комплекс [url=http://]расположен [/url]в 19 километрах от города. Общая площадь земельного участка, выделенного под строительство комплекса составляет 130 гектаров. Возведение объекта будет проходить в четыре этапа.



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Комментарии ( 2 )

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Adai11 (Посетители) Сегодня, 14:55
а для местных цена ниже получается на 40% ниже что ли, без перелетов
 
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kz1990 (Посетители) Сегодня, 14:24
Отель принадлежит старшему внуку сами знаете кого вот и бабосики решили теперь и в Актау рубить.
 
 

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