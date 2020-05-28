Цену в 256 тысяч тенге за отдых в Rixos Aktau прокомментировали чиновники

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Отель, как передаёт Tengritravel.kz, планируется открыть в начале июля 2020 года. Турфирмы уже продают туда пакетные туры.
- Туры продают по стоимости 256 тысяч тенге. Это тур в две ночи и три дня. В стоимость входят авиабилеты. Учитывая краткосрочность тура, до 40 процентов в общей стоимости - цены авиабилетов. Кроме того, в данную стоимость входит питание по системе all-inclusive. Если брать тур до семи дней, цена окажется ниже зарубежных аналогов. Если мы полетим в Турцию, Египет, цена может намного превысить цену Rixos Aktau. С учетом того, что отель новый, думаю, в дальнейшем ценовая политика будет пересматриваться, - сказал он.
Напомним, ранее были опубликованы эскизы будущего гостинично-туристского комплекса Aktau Resort Hotel.
Гостинично-туристский комплекс [url=http://]расположен [/url]в 19 километрах от города. Общая площадь земельного участка, выделенного под строительство комплекса составляет 130 гектаров. Возведение объекта будет проходить в четыре этапа.
- Туры продают по стоимости 256 тысяч тенге. Это тур в две ночи и три дня. В стоимость входят авиабилеты. Учитывая краткосрочность тура, до 40 процентов в общей стоимости - цены авиабилетов. Кроме того, в данную стоимость входит питание по системе all-inclusive. Если брать тур до семи дней, цена окажется ниже зарубежных аналогов. Если мы полетим в Турцию, Египет, цена может намного превысить цену Rixos Aktau. С учетом того, что отель новый, думаю, в дальнейшем ценовая политика будет пересматриваться, - сказал он.
Напомним, ранее были опубликованы эскизы будущего гостинично-туристского комплекса Aktau Resort Hotel.
Гостинично-туристский комплекс [url=http://]расположен [/url]в 19 километрах от города. Общая площадь земельного участка, выделенного под строительство комплекса составляет 130 гектаров. Возведение объекта будет проходить в четыре этапа.