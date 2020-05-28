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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 20:52

Просмотров: 3027

С заботой о населении: Санврачи Мангистау прокомментировали запрет на посещение пляжей

Привлекать к ответственности за купание в море жителей Актау не будут. Между тем, собираться компаниями по-прежнему запрещено. Об этом рассказал Сакен Мельдебаев, руководитель отдела межсекретариального сотрудничества и взаимодействия департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.

Фото из архива lada.kz
Первая причина, по которой специалисты не советуют купаться в море до начала купального сезона – возможные простудные заболевания.

- Купаться не запрещается, просто сейчас погода не позволяет, море холодное ещё. Люди могут переохладиться, попасть в больницу с переохлаждением с симптомами ОРВИ. Привлекать к ответственности их мы не можем. Мы также не можем контролировать людей и знать, семья это собралась или компания друзей. Мы запрещаем лишь скапливаться, потому что в компании может быть бессимптомный носитель вируса, а потом он поедет к себе домой и будет заражать членов своей семьи, – прокомментировал Сакен Мельдебаев, руководитель отдела межсекретариального сотрудничества и взаимодействия департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.

По словам спикера, специалистами департамента ведётся работа с руководителями баз отдыха.

- Мы даём поручения, чтобы они соблюдали санитарно-эпидемиологические требования главного санврача страны. Это всё делается ради безопасности наших граждан. После снятия 25 мая некоторых ограничений число заражённых резко увеличилось, именно по этой причине людям необходимо быть осторожными, – добавил Сакен Мельдебаев.



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Комментарии ( 14 )

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Expert (Посетители) Сегодня, 00:57
Ощущение, что я в середине 80-х в пионерском лагере каком-то)))
 
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 makenych (Посетители) Вчера, 23:33
Поезда значит с 1 июня можно а море нельзя вот это очень похоже на ту истинную заботу о нашем здоровье! Людей в близь карьеров, заводов селят, АТЗ чистый кислород у них из трубы вылетает... Заботятся они о нашем здоровье
 
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 Галина63 (Посетители) Вчера, 23:14
Первая причина, по которой специалисты не советуют купаться в море до начала купального сезона – возможные простудные заболевания.

У меня четверо внуков! Мы со старшим внуком (остальные еще малыши совсем) в прошлом году начали купаться в мае и купались до октября практически каждый день, не взирая на температуру воды (были дни с температурой воды 18 градусов). Мы так закаляемся уже не первый сезон и в этом году будем закаляться невзирая на все глупые запреты.

Итог: за весь период купания, осени, зимы и весны мы с ним ни разу не заболели, ни то что кашля, простых соплей даже не случилось. При том, что первые два месяца отопительных у нас отопления вообще практически не было в квартирах по нашему стояку. Спали в одежде. Так что ЗАКАЛЯЙСЯ ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ!
 
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 Абвгд (Посетители) Вчера, 22:20
Цирк да и только и эти клоуны у власти!?

Ещё мороженое запретите зимой продавать а то Нечай тоже можно заболеть
 
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 watlow (Посетители) Вчера, 21:59
Да уж... А что ж вы нам зимой шапочку тёплую не советуете надеть? Ведь холодно простыть можем. Как же вы с такими способностями такие должности занимать умудряетесь.
 
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 Ну Ну (Посетители) Вчера, 21:57
То красные, то белые. Как гртся запретный плод сладок, чес слово, после вчерашней статьи планировала съездить искупнутся, позагорать. А после данной статьи шота перехотелось
 
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 mer (Посетители) Вчера, 21:45
Фельетон прям какой то,но как они выкручиваются,стараются оказывается для нас))).
 
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 leo529 (Посетители) Вчера, 21:28
Купаться не запрещается, просто сейчас погода не позволяет, море холодное ещё.
Это тот самый случай, когда хотели исправиться, но в итоге ляпнули еще бОльшую чушь :))
Этот человек вообще знает, что такое Каспийское море?
Осталось только добавить что-то вроде: море еще холодное, потому что недостаточно прогрелось солнцем :))
 
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 Ян (Посетители) Вчера, 21:25
Купаться можно это мы и без сопливых знает,чать не дураки законы читаем и учим))) Вот лучше объясните людям почему до сих пор набережная не освещена а? Хватит экономить пора осветить,пусть пандемия отдохнёт,устала она.
 
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