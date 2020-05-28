С заботой о населении: Санврачи Мангистау прокомментировали запрет на посещение пляжей

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Первая причина, по которой специалисты не советуют купаться в море до начала купального сезона – возможные простудные заболевания.



- Купаться не запрещается, просто сейчас погода не позволяет, море холодное ещё. Люди могут переохладиться, попасть в больницу с переохлаждением с симптомами ОРВИ. Привлекать к ответственности их мы не можем. Мы также не можем контролировать людей и знать, семья это собралась или компания друзей. Мы запрещаем лишь скапливаться, потому что в компании может быть бессимптомный носитель вируса, а потом он поедет к себе домой и будет заражать членов своей семьи, – прокомментировал Сакен Мельдебаев, руководитель отдела межсекретариального сотрудничества и взаимодействия департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.



По словам спикера, специалистами департамента ведётся работа с руководителями баз отдыха.



- Мы даём поручения, чтобы они соблюдали санитарно-эпидемиологические требования главного санврача страны. Это всё делается ради безопасности наших граждан. После снятия 25 мая некоторых ограничений число заражённых резко увеличилось, именно по этой причине людям необходимо быть осторожными, – добавил Сакен Мельдебаев.