Сразу 40 новых случаев коронавируса зафиксировали в Мангистау

Фото из архива Lada.kz
Новые случаи зарегистрированы в Актау (3), Жанаозене (1), Бейнеуском (16), Каракиянском (10), Мунайлинском (5), Мангистауском (3) и Тупкараганском (2) районах. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций региона.
Общее количество случаев COVID-19 в регионе достигло 217.
Новые заболевшие в Актау - это 39-летняя женщина и 43-летний мужчина, которые ранее контактировали с другими заболевшими.
Ещё один заражённый - 53-летний работник «Тенгизшевройл».
В Жанаозене заразилась 58-летняя женщина. Вирус у неё нашли, когда она обратилась за медицинской помощью.
Среди 16 заражённых в Бейнеуском районе восьмилетний мальчик. А также 10 мужчин в возрасте от 26 до 42 лет. И четыре женщины в возрасте от 31 до 46 лет. Отмечается, что 10 из заболевших в Бейнеуском районе контактировали с ранее заболевшими. Трое являются работниками «Тенгизшевройл».
В Каракиянском районе заразились восемь мужчин в возрасте от 20 до 49 лет, а также 17-летний подросток и 13-летняя девочка. Девять пациентов контактировали с ранее заболевшими. У десятого вирус был обнаружен при обращении за медицинской помощью.
В Мунайлинском районе все заражённые - мужчины 22, 30, 41, 53 и 63 лет. Все они контактировали с ранее заболевшими коронавирусом.
В Мангистауском районе среди заражённых оказалась 43-летняя беременная женщина. Инфекция подтвердилась у неё при обращении за медицинской помощью. Также в районе заразились 25 и 33-летний мужчины. Они оба ранее контактировали с зараженными.
В Тупкараганском районе вирус был обнаружен у 28-летнего мужчины, который был также ранее контактным. И у 25-летней женщины.
- В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - сообщили в центре общественных коммуникаций региона.
По состоянию на 29.05.2020 года по области выявлено 217 человек с инфекцией COVID-19:
В Актау - 39
В Жанаозен - 27
В Мангистауском районе -10
В Мунайлинском районе - 10
В Каракиянском районе - 42
В Бейнеуском районе - 85
В Тупкараганском районе - 4
Выздоровели - 116
Летальный случай - 1
Всего в Казахстане на данный момент 9932 случая. Вылечились 4900 человек (из них 116 в Мангистау).
Напомним, главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказывала, что в тех регионах, где прирост вновь поднимется выше семи процентов, усилят карантинные меры.
Общее количество случаев COVID-19 в регионе достигло 217.
Новые заболевшие в Актау - это 39-летняя женщина и 43-летний мужчина, которые ранее контактировали с другими заболевшими.
Ещё один заражённый - 53-летний работник «Тенгизшевройл».
В Жанаозене заразилась 58-летняя женщина. Вирус у неё нашли, когда она обратилась за медицинской помощью.
Среди 16 заражённых в Бейнеуском районе восьмилетний мальчик. А также 10 мужчин в возрасте от 26 до 42 лет. И четыре женщины в возрасте от 31 до 46 лет. Отмечается, что 10 из заболевших в Бейнеуском районе контактировали с ранее заболевшими. Трое являются работниками «Тенгизшевройл».
В Каракиянском районе заразились восемь мужчин в возрасте от 20 до 49 лет, а также 17-летний подросток и 13-летняя девочка. Девять пациентов контактировали с ранее заболевшими. У десятого вирус был обнаружен при обращении за медицинской помощью.
В Мунайлинском районе все заражённые - мужчины 22, 30, 41, 53 и 63 лет. Все они контактировали с ранее заболевшими коронавирусом.
В Мангистауском районе среди заражённых оказалась 43-летняя беременная женщина. Инфекция подтвердилась у неё при обращении за медицинской помощью. Также в районе заразились 25 и 33-летний мужчины. Они оба ранее контактировали с зараженными.
В Тупкараганском районе вирус был обнаружен у 28-летнего мужчины, который был также ранее контактным. И у 25-летней женщины.
- В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - сообщили в центре общественных коммуникаций региона.
По состоянию на 29.05.2020 года по области выявлено 217 человек с инфекцией COVID-19:
В Актау - 39
В Жанаозен - 27
В Мангистауском районе -10
В Мунайлинском районе - 10
В Каракиянском районе - 42
В Бейнеуском районе - 85
В Тупкараганском районе - 4
Выздоровели - 116
Летальный случай - 1
Всего в Казахстане на данный момент 9932 случая. Вылечились 4900 человек (из них 116 в Мангистау).
Напомним, главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказывала, что в тех регионах, где прирост вновь поднимется выше семи процентов, усилят карантинные меры.