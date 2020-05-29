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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Вчера, 08:21

Просмотров: 27318

Сразу 40 новых случаев коронавируса зафиксировали в Мангистау

В Мангистауской области один из самых больших процентов прироста за сутки. По официальным данным, в регионе выявлено 40 новых заболевших коронавирусом. Процент прироста составил 22,6 процента.

Фото из архива Lada.kz
Новые случаи зарегистрированы в Актау (3), Жанаозене (1), Бейнеуском (16), Каракиянском (10), Мунайлинском (5), Мангистауском (3) и Тупкараганском (2) районах. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций региона.

Общее количество случаев COVID-19 в регионе достигло 217.

Новые заболевшие в Актау - это 39-летняя женщина и 43-летний мужчина, которые ранее контактировали с другими заболевшими.
Ещё один заражённый - 53-летний работник «Тенгизшевройл».

В Жанаозене заразилась 58-летняя женщина. Вирус у неё нашли, когда она обратилась за медицинской помощью.

Среди 16 заражённых в Бейнеуском районе восьмилетний мальчик. А также 10 мужчин в возрасте от 26 до 42 лет. И четыре женщины в возрасте от 31 до 46 лет. Отмечается, что 10 из заболевших в Бейнеуском районе контактировали с ранее заболевшими. Трое являются работниками «Тенгизшевройл».

В Каракиянском районе заразились восемь мужчин в возрасте от 20 до 49 лет, а также 17-летний подросток и 13-летняя девочка. Девять пациентов контактировали с ранее заболевшими. У десятого вирус был обнаружен при обращении за медицинской помощью.

В Мунайлинском районе все заражённые - мужчины 22, 30, 41, 53 и 63 лет. Все они контактировали с ранее заболевшими коронавирусом.

В Мангистауском районе среди заражённых оказалась 43-летняя беременная женщина. Инфекция подтвердилась у неё при обращении за медицинской помощью. Также в районе заразились 25 и 33-летний мужчины. Они оба ранее контактировали с зараженными.

В Тупкараганском районе вирус был обнаружен у 28-летнего мужчины, который был также ранее контактным. И у 25-летней женщины.

- В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - сообщили в центре общественных коммуникаций региона.

По состоянию на 29.05.2020 года по области выявлено 217 человек с инфекцией COVID-19:
В Актау - 39
В Жанаозен - 27
В Мангистауском районе -10
В Мунайлинском районе - 10
В Каракиянском районе - 42
В Бейнеуском районе - 85
В Тупкараганском районе - 4
Выздоровели - 116
Летальный случай - 1

Всего в Казахстане на данный момент 9932 случая. Вылечились 4900 человек (из них 116 в Мангистау).

Напомним, главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказывала, что в тех регионах, где прирост вновь поднимется выше семи процентов, усилят карантинные меры.



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Комментарии ( 37 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 11:08
Цитата: Neo_454
Вторые спокойно загорают, купаются и ловят рыбу.

Попытки выдать желаемое за действительное.Личные мнения они такие-))
 
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  • Азамaт
 Argallo (Посетители) Сегодня, 10:23
А ведь говорил, что рано сняли чп и сделали послабление, еще больше будет прирост, пока не введут жесткие ограничительные меры.
 
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  • Argallo
 Азамaт (Посетители) Сегодня, 08:56
Цитата: makenych
А по поводу всплеска заболеваемости под кондиционером меньше сидите, жить по погоде надо а не насиловать организм с холода в тепло с тепла в холод


Еще одна правда о происхождении коронавируса! Оказывается он рождается, когда из холода в тепло. И это билгейтс, видать, сделал что днём жарко а ночью холодно было.

Что бы всех чипиривать потом.

Зазеркалье.
 
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  • leo529
  • camel
 makenych (Посетители) Вчера, 19:40
HSE,
Вирус есть был и будет
Просто не настолько он коварен как нам навязывают и извращают информацию приписывают к смертям с хроническим заболеваниям этого не утаить. А по поводу всплеска заболеваемости под кондиционером меньше сидите, жить по погоде надо а не насиловать организм с холода в тепло с тепла в холод, вобщем ничего нового будет и covid 20,21,22 в последние 15 лет чего только мы не пережили
 
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  • Multiverse
  • Akosha
  • взрослый
  • нашевсе
 ОбывателЪ (Посетители) Вчера, 16:07
Обидно за стариков в масках. Они хотят ещё пожить и носят маски думая что это их защитит. Но дело в том что защищает маска не одетая тобой, а одетая у окружающих. Маска нужна не для того чтоб самому не заболеть, а для того чтоб защитить от заразы стариков которые в зоне риска. Думаю они заслужили право ещё пожить и поэтому ношу маску. Это вопрос культуры и заботы о окружающих. Кто не носит маску, считай харкает на дорогу. Говоря при этом - мне это никак не мешает..

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
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  • Саид.
  • Akosha
  • leo529
 замакима (Посетители) Вчера, 13:43
Жесткий Цирк

В трк актау в магазиназ очереди по 20 человек вплотную друг к другу стоят, а они про новые случаи говорят. В ресторан толпы без масок сидят и официанты без масок ходят. И это пандемия называется
 
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  • Akosha
  • взрослый
 нашевсе (Посетители) Вчера, 13:15
Нет, такие цифры придумать сложно.
Скорее всего так.
А что? В последний путь провожают, проводят садака с большим количеством людей без опасения совершенно. Да и веселые мероприятия тоже.
В районах, да и в городе вообще будут на это внимание обращать вопще? Сколько можно уже в такое время собирать толпы? И ведь отказаться нельзя, уят.
 
-1
  • Азамaт
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  • Daisy
 smotritel (Посетители) Вчера, 12:48
хватит по ушам пинать...
 
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  • Neo_454
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 NeirosMD (Посетители) Вчера, 12:26
Цитата: Neo_454
Люди разделились на две категории

Ещё есть третья: те кто спокойно загорают, купаются ловят рыбу и в тоже время пишут гневные посты. bravo
 
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 Neo_454 (Посетители) Вчера, 12:23
Цитата: NeirosMD
Придумали новые цифры, чтоб на море не пускать

Люди разделились на две категории.
Первые пишут гневные посты в Ладу, с кем то постоянно воюют.
Вторые спокойно загорают, купаются и ловят рыбу.
 
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