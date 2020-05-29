«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 29 Мая
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 412.55 KZT
  • €1 = 454.18 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:20

Просмотров: 1995

В Актау приступили к покраске фасадов многоэтажных домов

В этом году фасады 177 домов будут перекрашены. Средства на это выделены из местного бюджета. Об этом сообщили в актауском городском акимате.

Фото пресс-службы акимата
Работы будут проведены в 25 микрорайонах города.

- В соответствии с архитектурными требованиями мы начинаем работы по покраске фасадов жилых домов, расположенных вдоль дорог в 25 микрорайонах города. Всего будет покрашено 440 213 квадратных метров, то есть стены жилых домов, выходящие на центральную дорогу,- сообщили в акимате Актау.

В Актау приступили к покраске фасадов многоэтажных домов


В Актау приступили к покраске фасадов многоэтажных домов


По данным городского акимата, к 55-летию города около 25 домов были обновлены при поддержке предпринимателей.

В Актау приступили к покраске фасадов многоэтажных домов


В Актау приступили к покраске фасадов многоэтажных домов



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 10 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Neo_454
 дорожник (Посетители) Сегодня, 14:56
4-10 на фото выглядит уродливым без солнцезащитных козырьков, как птица без крыльев.Про внутреннее устройство и говорить не стоит, бомжатник. А когда то эта тройка 7-9-10 была лицом города, и причём без всякой покраски

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tolk (Посетители) Сегодня, 14:45
По мнению нашего зодчего , точечные застройки , разнобойная архитектура и окраска в новых микрорайонах,пошарпанные новостройки через пару лет эксплуатации не портят вид города. Главное потом в синюю или зелёную эмульсионку покрасить дома по периметру дорог и уаля!готово!
Главное чистую рубашку надеть,а что трусы дырявые не страшно!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:47
Очередная схема у кого то из акиматовских есть ТОО-шка +дишнанскую краску надо скинуть по байской цене...
А тут как раз и юбилей на носу....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Empro
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:09
Цитата: Ян
Красивые дома лицо города

поддерживаю bravo
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Pinochet
  • tolk
  • Empro
 Ян (Посетители) Сегодня, 12:54
Красивые дома лицо города и мне лично безразлично сколько вы там умыкнёте с этого дела,главное,что бы видно было и вид был.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • Сергей Владимиров
  • murasocer
  • kolu411
  • MAXISS
  • Кнопочка
  • leo529
  • tolk
  • GIBSON.SG
 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 12:52
Как раз самая тема ещё все деревья и траву в зелёный цвет покрасить, а на ПАЗиках нарисовать Volvo и Mercedes .
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Кнопочка
 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 12:09
Сиди дома карантин. Кто там кричал в коментах....
А теперь ответьте дышать краской полезно?????
Да лучше работать и гулять и на море.
Краска вредно!!!!

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Юрий Спассков
  • Ну Ну
  • minus
  • Имярек
  • Expert
  • Кнопочка
 leo529 (Посетители) Сегодня, 11:54
В городе крытых остановок во многих местах нет, люди вынуждены стоять под солнцем в жару, зато фасады будут красочные, конечно, продолжайте в том же духе...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • tolk
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 11:53
Цитата: Саша саша
Самое время "осваивать" бджет - покраска домов нам так необходима. Нам карантин продлили, люди без работы без денег остались на неизвестно какое время а они озаботились внешним видом домов выходящих на центральную улицу.


кому война а кому мать родна! ah1n1
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • ЁмоЁ
  • Василий Кравчук
  • Ну Ну
  • Ян
  • Сергей Владимиров
  • tolk
  • Expert
  • Кнопочка
 Саша саша (Посетители) Сегодня, 11:39
Самое время "осваивать" бджет - покраска домов нам так необходима. Нам карантин продлили, люди без работы без денег остались на неизвестно какое время а они озаботились внешним видом домов выходящих на центральную улицу.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика