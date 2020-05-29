В Актау приступили к покраске фасадов многоэтажных домов

Работы будут проведены в 25 микрорайонах города.- В соответствии с архитектурными требованиями мы начинаем работы по покраске фасадов жилых домов, расположенных вдоль дорог в 25 микрорайонах города. Всего будет покрашено 440 213 квадратных метров, то есть стены жилых домов, выходящие на центральную дорогу,- сообщили в акимате Актау.По данным городского акимата, к 55-летию города около 25 домов были обновлены при поддержке предпринимателей.