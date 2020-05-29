Предпринимателям Мангистау необходимо оплатить налог на имущество и земельный налог до 10 июня

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В ведомстве сообщили, что пунктом 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2020 года №224 «О дальнейших мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года №287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налогообложения» перенесён срок представления форм налоговой отчётности по обязательствам 2019 года с 31 марта 2020 года на 31 мая 2020 года.



- Соответственно, срок представления ФНО 100.00, 240.00, 700.00 по обязательствам 2019 года перенесён на 31 мая 2020 года. Таким образом, в связи с переносом для налогоплательщиков, отнесённых к категории субъектов микро, малого или среднего предпринимательства осуществляют уплату по корпоративному подоходному налогу и производят окончательный расчёт и уплачивают налог на имущество и земельный налог не позднее 10 июня 2020 года, - сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.