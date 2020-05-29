С 30 мая в двух селах Каракиянского района вводится режим карантина

Каракиянский район. Фото из сети Интернет

Режим вводится с 00:00 часов 30 мая до 07:00 часов 12 июня текущего года.



- С 00:00 часов 30 мая 2020 года до 07:00 часов 12 июня 2020 года запрещается въезд и выезд граждан из сел Жетыбай и Мунайшы Каракиянского района, за исключением автомашин, обеспечивающих жизнедеятельность населения, - говорится в постановлении.



Жителям района также запрещено перемещение между сельскими округами. Исключение здесь также составляют автомашины, обеспечивающие жизнедеятельность населения, перевозящие продукты питания, лекарственные средства, а также специализированные и служебные машины, задействованные в режиме карантина.



Людям запрещается выход из мест проживания, за исключением случаев:

- для приобретения предметов первой необходимости, лекарственных препаратов и медицинских изделий;

- продовольствия с 17:00 часов до 21:00 часов;

- поставщикам продуктов питания и товаров (фирмы) для обеспечения своей деятельности с 09:00 часов до 12:00 часов;

- выход на работу разрешается со строгим соблюдением дистанции 1,5 – 2 метра, с наличием справки с места работы от руководства;

- обращения за медицинской помощью;

- реализация кормов для скота осуществляется только методом доставки (реализатор/продавец) обязан организовать доставку до потребителя);

- прогулка с детьми в период с 17:00 до 21:00 часов не более 200 метров от места жительства, продолжительностью не более 30 минут, с соблюдением расстояния не менее одного метра с другими лицами;

- жителям старше 65 лет не рекомендуется выходить из домов и квартир на улицу без особой надобности (при себе иметь документы, подтверждающих личность, удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт, вид на жительство);

- требуется носить маску при близким контактом друг с другом, передвижении вне мест проживания, использовать одноразовые перчатки и иметь кожные антисептики для обработки рук.



Исполнительным органам вменено рассмотрение вопроса перевода на дистанционную работу всех офисных работников и организаций, находящихся на территории сел Жетыбай и Мунайшы, независимо от форм собственности. Исключение составляют сотрудники медицинской, полицейской, противопожарной службы, аварийно-спасательных и иных экстренных коммунальных служб (тепло -, водо -, канализация, энерго-, газоснабжение, ГСМ, АГЗС, АЗС, связи, коммуникации, службы инкассации, банков, отделения АО «Казпочты», подразделения АО, вывоз твердых бытовых отходов, дезинфекция, сантехническое обслуживание многоэтажных жилых домов).



- Передвижение сотрудников медицинских, полицейских, аварийно-спасательных и иных экстренных коммунальных служб (тепло -, газоснабжение, водо-и энергоснабжение, обеспечивающих жизнедеятельность сельского населения), не ограничивается при предоставлении справки работодателя с указанием графика работы и времени. Центры обслуживания населения переводятся на работу в онлайн режиме (посредством Call-центра 1414), - говорится в постановлении.



Запрещены также пассажирские перевозки неофициальными (незарегистрированными) частными перевозчиками (автобусы, газели, такси) внутри города и сельском округе. Останавливается деятельность всех автостанций и стоянок такси. Приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров и рынков за исключением объектов, имеющих отдельные залы для реализации продуктов, продуктовых супермаркетов, продуктовых прилавок и аптек.



- Приостанавливается деятельность непродовольственных торговых центров, отдельно стоящих непродовольственных магазинов, салонов продаж автозапчастей, цветочных павильонов, химчисток, прачечных, фотоателье, фотосалонов, оптик, ломбардов, агентств по недвижимости, автомоек, станций технического обслуживания, саун, бань, фитнес-клубов, караоке, тату-салонов, аудио, видео записывающих студий, сотовых отделов, театров, кинотеатров, тренажёрных залов, спортивных комплексов, бассейнов, салонов красоты, спа-центров, ногтевых студий, барбершопов, парихмахерских кабинетов, компьютерных клубов, детских игровых площадок в помещениях, выставок, детских развивающих организаций и прочих объектов сферы услуг, - говорится в постановлении.



Разрешается работа ресторанов, кафе, баров, столовых и других объектов общественного питания только по принципу «доставки до клиента» с 09:00 до 21:00.



- Приостановлена деятельность детских дошкольных учреждений вне зависимости от формы собственности (государственные, частные). В случае смерти человека во время карантина, допускается устанавливать одну сборную юрту или выделить одно помещение для временного размещения тела. Церемонию похорон умершего разрешается посетить только пяти транспортным средствам (один транспорт для транспортировки тела, четыре транспорта для имама и членов семьи). При погребении умершего должно быть не более 10 человек с сохранением расстояния между ними - не менее двух метров, - говорится в постановлении.



Крестьянские хозяйства и граждане, имеющие теплицы, расположенные вне района и прилегающих сельских населенных пунктов, могут передвигаться между крестьянскими хозяйствами и населенными пунктами только в период с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 при наличии документов, подтверждающих наличие хозяйства.



Акиматам сёл Жетыбай и Мунайшы Каракиянского района поручено обеспечить:

1) закрытие мест массового скопления населения, в том числе часто посещаемых мест (улиц) для пеших прогулок, парков, скверов, площадей, детских игровых площадок и иных мест отдыха граждан;

2) приостановить рейсы внутреннего общественного транспорта;

3) рекомендовать организациям, независимо от форм собственности, принятие мер по сокращению рабочей недели или рабочего времени либо же перехода на дистанционную работу;

4) усиление дезинфекционной обработки, в том числе с применением моющих средств - тротуаров, парков, скверов, площадей, дворовых площадок на территории жилых комплексов, (включая игровые, спортивные площадки), прилегающей территории к крупным супермаркетам, железнодорожным и автовокзалам, территории рынков;

5) организовать работу по контролю за соблюдением карантинных и ограничительных мероприятий субъектами предпринимательства на соответствующих территориях;

6) обеспечить проведение разъяснительной работы (социальные сети, доски объявлений) среди жителей обслуживаемых домов о необходимости соблюдения, введенных карантинных и ограничительных мер в целях недопущения распространения заболеваемости COVID-19;

7) разместить на досках для объявлений и в других доступных для обзора местах памяток об ограничениях для физических и юридических лиц;

8) обеспечить проведение профилактической дезинфекции и влажной уборки во дворах, в подъезде не менее двух раз в день;

9) запретить проведение культурно-массовых, спортивных, религиозных, праздничных и других мероприятий;

10) запретить поездки сотрудников организаций и предприятий за пределы соответствующей территории;

11) усилить санитарно-просветительную работу среди населения по мерам профилактики коронавирусной инфекции с акцентом на соблюдение домашнего карантина и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления симптомов заболевания по номеру 103;

12) усиленный контроль за соблюдением санитарно-дезинфекционного режима в стационарах и объектах, находящихся на карантине;

13) контроль за выполнением санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий на закрепленной территории, объектах массового скопления населения.



Начальнику управления полиции Каракиянского районного поручено:

1) установить границы ограничительной зоны по периметру территорий сельских округах Жетыбай и Мунайшы Каракиянского района. Организовать выставление круглосуточных блок – постов (в том числе мобильных) согласно плану – расстановки департамента полиции Мангистауской области.

2) при выявлении нарушений карантинных и ограничительных мер обеспечить незамедлительное принятие мер в рамках своей компетенции и действующего законодательства Республики Казахстан, а также широкое освещение данных фактов в СМИ в профилактических целях;

3) в целях недопущения нахождения граждан в общественных местах, парках, скверах и так далее усилить меры по их патрулированию;

4) не допускать передвижение лиц не более одного человека, за исключением членов семьи, а также передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых (при себе иметь документы, подтверждающих личность: удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт, вид на жительство);

5) обеспечить оцепление карантинной зоны, пресечь возможность проникновения, а также несанкционированного проникновения на всех видах транспорта;

6) взять на особый контроль работу по пресечению распространения слухов и провокационной информации, в случае выявления таких фактов, незамедлительно принимать меры по привлечению виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан и недопущению дальнейшего их распространения;

7) контроль соблюдения гражданами режима домашнего карантина без права передвижения по улице;

8) обеспечить полную изоляцию и охрану контактных граждан и больниц.



Руководителю больницы села Жетыбай Каракиянского района:

1) запретить посещение пациентов, госпитализированных в стационары и прием передач;

2) ограничить плановую госпитализацию пациентов в медицинских организациях;

3) обеспечить строгое соблюдение санитарно-дезинфекционного и противоэпидемического режима на объектах здравоохранения;

4) обеспечить использование масок или респираторов высокой степени защиты, резиновых перчаток медицинскими работниками и персоналом, действия которых связаны с осмотром, транспортировкой, работой в очагах, госпитализацией, лечением и обслуживанием больных;

5) обеспечить соблюдение мер подпункта 4) в карантинных стационарах;

6) перевести в формат дистанционных услуг прием врачей организаций первичной медико-санитарной помощи, а также онлайн выдачу или доставку рецептов на дом;

7) провести обучение среди медицинских работников по профилактике недопущения распространения заболеваемости COVID-19;

8) обеспечить немедленную изоляцию выявленных больных и близких контрактных с больными COVID-19 в инфекционные стационары;

9) на блокпостах средний медицинский работник используют одноразовые маски, перчатки и халаты. Смена масок осуществляется каждые 2 часа;

10) организовать проведение подворового обхода, для выявления больных с острыми респираторными заболеваниями.



Организациям, субъектам предпринимательства, неправительственным организациям, имеющих объекты торговли продовольственными товарами и лекарственными средствами, общественного питания обеспечить:

1) проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих и моющих средств каждые 2 часа;

2) проводить ревизию и очистку приточно-вытяжной вентиляции в зданиях;

3) обеспечить работу продавцов и других работников, контактирующих с посетителями, защитными масками со сменой их каждые два часа, защитными и резиновыми перчатками;

4) впускать на объекты посетителей только в медицинских масках;

5) обеспечить размещение разметки в проходах для разграничения движения покупателей и соблюдения дистанций через 2 метра перед всеми кассами в магазинах, супермаркетах и торговых домах, при создании очередей впускать в помещения объектов лиц поочередно с учетом пропускной способности;

6) обеспечить организацию вышеуказанного порядка в местах образования очередей и установить информационное табло о соблюдении дистанции в очереди перед входом в продовольственные отделы;

7) рекомендовать субъектам предпринимательства максимальное использование интернет - ресурсов для онлайн продаж товаров с организацией доставки на дом продуктов питания и товаров первой необходимости.

8) принять меры по предотвращению распространения COVID-19 на объектах представителей малого и среднего бизнеса (отходы переработки нефти, карьер и др.).



Руководителям предприятий жизнеобеспечения (электро-, тепло, водоснабжения и других), сел Жетыбай и Мунайшы Каракиянского района:

1) обеспечить своевременное устранение аварий на сетях и сооружениях водопровода и канализации с последующим контролем проведенных мероприятий, в том числе лабораторно;

2) обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики), ограничить передвижение сотрудников в пределах структурных подразделений, недопущение их близкого контакта друг с другом;

3) усилить дезинфекционный режим в местах общего пользования;

4) перевести работников, не связанных с основным технологическим процессом на дистанционную форму работы;

5) на контрольно-пропускных пунктах и проходных обеспечить проверку входящих работников бесконтактной термометрией и на наличие симптомов респираторных заболеваний в случае звонить в 103.



Руководству АО «Мангистаумунайгаз», сервисных учреждений на месторождении Жетыбай:

1) усилить меры предосторожности для предотвращения распространения COVID-19 с эффективным графиком работы (вахтенным методом) без остановки производства;

2) проводить ежедневную термометрию с обеспечением работников средствами защиты (маски, антисептик, одноразовые перчатки), дезинфекцию транспортных средств, столовой, общежитий, расположенных на производственной территории;

3) предусмотреть возможность отправки работников к трудовому отпуску с сохранением рабочих мест;

4) перевести на усиленный режим специализированной службы охраны с ограничением доступа других автомобилей в зону месторождения Жетыбай.