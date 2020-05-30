СМИ сравнили цены в Rixos Aktau с турецкими и египетскими отелями

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Полмиллиона тенге, как сообщает Baigenews.kz, это стоимость за семь ночей с учетом перелета на одного человека. Однако предложение отдохнуть на родине пользователям соцсетей показалось непривлекательным и дорогим.
Казахстанцы заявили, что предпочтут за эту сумму комфортно отдохнуть на пляжах Турции и Египта или слетать в Дубай.
- Насмешили, с такими ценами разовьётся только их воображение, но не местный туризм. Расхотелось. В Египте будешь в «Риксос Премиум» с аквапарком, огромной территорией, с 11 ресторанами «все включено», и самое главное - самое красивое море в мире. И это где-то выйдет 900000 на двоих, - пишут пользователи Сети.
На главный вопрос казахстанцев, откуда берутся такие цены, на минувшем брифинге ответил председатель комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта Республики Казахстан Дастан Рыспеков. Чиновник уверен, что туры в Турцию или Египет могут намного превысить стоимость отдыха в Rixos Aktau.
- В стоимость входят авиабилеты. Учитывая краткосрочность тура, до 40 процентов в общей стоимости - цены авиабилетов. Кроме того, в данную стоимость входит питание по системе all-inclusive. Если брать тур до семи дней, цена окажется ниже зарубежных аналогов. Если мы полетим в Турцию, Египет, цена может намного превысить цену Rixos Aktau. С учетом того, что отель новый, думаю, в дальнейшем ценовая политика будет пересматриваться, - сказал Дастан Рыспеков.
В ведомстве отметили, что отель планируют открыть в начале июля, но туры уже имеются в продаже. Однако свободных мест с 1 июля на популярном сайте Booking.com уже не оказалось. Через посредников туры оказались значительно дороже. Всего за три ночи посетитель отеля заплатит 660 тысяч тенге. За эту сумму гостям предлагают двухместный номер категории «Делюкс» с видом на Каспийское море.
К слову, три ночи в пятизвездочном отеле Rixos Premium Bodrum в Турции обойдутся дешевле.
За номер с видом на море придется немного доплатить. Тогда стоимость номера сравняется с номером в отеле Rixos Aktau.
Средняя цена за три ночи в пятизвездочном отеле в номере «Делюкс» на одного человека, к примеру, в Хургаде (Египет) варьируется от 270 до 400 тысяч тенге. Если выбрать местом отдыха Дубай, то пятизвездочный Rixos предложит «Делюкс» на три ночи всего за 286 615 тенге.
Цены представлены без учета авиабилетов, но, к сожалению, даже этот факт для многих не будет в пользу отечественного отдыха на берегу Каспийского моря за полмиллиона тенге. Поскольку на отпуск можно потратить в два раза меньше, если приобрести, к примеру, тур с авиаперелетами в Турцию.
Менее 350 тысяч тенге стоит отдых в пятизвездочном отеле на 7-9 дней в Аланье и Сиде. В Кемер туры дороже.
В Египте отдых с авиаперелетами оказался дешевле заселения в Rixos Aktau в полтора раза.
Казахстанцы заявили, что предпочтут за эту сумму комфортно отдохнуть на пляжах Турции и Египта или слетать в Дубай.
- Насмешили, с такими ценами разовьётся только их воображение, но не местный туризм. Расхотелось. В Египте будешь в «Риксос Премиум» с аквапарком, огромной территорией, с 11 ресторанами «все включено», и самое главное - самое красивое море в мире. И это где-то выйдет 900000 на двоих, - пишут пользователи Сети.
На главный вопрос казахстанцев, откуда берутся такие цены, на минувшем брифинге ответил председатель комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта Республики Казахстан Дастан Рыспеков. Чиновник уверен, что туры в Турцию или Египет могут намного превысить стоимость отдыха в Rixos Aktau.
- В стоимость входят авиабилеты. Учитывая краткосрочность тура, до 40 процентов в общей стоимости - цены авиабилетов. Кроме того, в данную стоимость входит питание по системе all-inclusive. Если брать тур до семи дней, цена окажется ниже зарубежных аналогов. Если мы полетим в Турцию, Египет, цена может намного превысить цену Rixos Aktau. С учетом того, что отель новый, думаю, в дальнейшем ценовая политика будет пересматриваться, - сказал Дастан Рыспеков.
В ведомстве отметили, что отель планируют открыть в начале июля, но туры уже имеются в продаже. Однако свободных мест с 1 июля на популярном сайте Booking.com уже не оказалось. Через посредников туры оказались значительно дороже. Всего за три ночи посетитель отеля заплатит 660 тысяч тенге. За эту сумму гостям предлагают двухместный номер категории «Делюкс» с видом на Каспийское море.
К слову, три ночи в пятизвездочном отеле Rixos Premium Bodrum в Турции обойдутся дешевле.
За номер с видом на море придется немного доплатить. Тогда стоимость номера сравняется с номером в отеле Rixos Aktau.
Средняя цена за три ночи в пятизвездочном отеле в номере «Делюкс» на одного человека, к примеру, в Хургаде (Египет) варьируется от 270 до 400 тысяч тенге. Если выбрать местом отдыха Дубай, то пятизвездочный Rixos предложит «Делюкс» на три ночи всего за 286 615 тенге.
Цены представлены без учета авиабилетов, но, к сожалению, даже этот факт для многих не будет в пользу отечественного отдыха на берегу Каспийского моря за полмиллиона тенге. Поскольку на отпуск можно потратить в два раза меньше, если приобрести, к примеру, тур с авиаперелетами в Турцию.
Менее 350 тысяч тенге стоит отдых в пятизвездочном отеле на 7-9 дней в Аланье и Сиде. В Кемер туры дороже.
В Египте отдых с авиаперелетами оказался дешевле заселения в Rixos Aktau в полтора раза.