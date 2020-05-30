Как будут ослаблять карантин в Мангистау с 1 июня

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

Согласно постановлению главного санитарного врача региона, учитывая карантинный режим, с 1 июня заработают следующие послабления карантинных мер:



1. На территории области дается разрешение для общего передвижения в промежутках с 6:00 до 23:00 часов;



2. Для занятий спортивными упражнениями в спортзалах регламент работы не ограничивается, разрешается обеспечивать количество людей в здании вместимостью до 30%;



3. В местах общественного питания в кафе и ресторанах (исключая залы торжеств), количество присутствующих не должно превышать 50 сидячих мест, со строгим соблюдением противоэпидемических мер и расстояния. Разрешается работать до 23:00 часов;



4. Начнут свою работу со строгим соблюдением противоэпидемических мер пляжи и базы отдыха;



5. Общественным баням и СПА-центрам дается разрешение начать работу, обеспечивая вместимость до 30%.



6. Торгово-развлекательные центры продолжат свою работу с 9:00 до 22:00 часов. Однако, временно не разрешается начать работу в них кинотеатрам и детским игровым зонам, а также ледовым каткам;



7. Вводятся ограничения на въезд и выезд в поселки Жетыбай и Мунайшы (будут установлены блокпосты);



8. В учреждениях для 50% сотрудников продолжится порядок дистанционной работы.



«На сегодняшний день в регионе резко возросло количество инфицированных. Угроза для здоровья населения существует и поныне. Поэтому в повседневной жизни необходимо придерживаться мер безопасности. За свое здоровье ответственны, прежде всего, мы сами. Каждый гражданин должен чувствовать это со всей ответственностью. Работа по ослаблению карантинных требований продолжится и впредь, учитывая положение в регионе. Остальные ограничения и послабления по иным положениям остаются без изменений», - отметили в центре общественных коммуникаций.