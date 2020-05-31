За оскорбление полицейских наказали жителя Курыка

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По материалам дела, инцидент произошёл в селе Курык Каракиянского района. Один из членов семьи находился в состоянии алкогольного опьянения и шумел в доме, на что родным пришлось вызвать полицейских. По прибытии полицейских мужчина начал оскорблять их.



Приговором суда нарушителя спокойствия признали виновным по части 1 статьи 378 УК РК (Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением) и приговорили к 40 часам общественных работ.