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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:38

Просмотров: 764

Рэп-исполнитель из Актау посвятил трек жертвам политических репрессий

День памяти жертв политических репрессий и голодомора отмечается 31 мая. Участник и основатель творческого объединения «Street Life» (SL Community, SL Creative group) Ренат Сарсенов под творческим псевдонимом R-khan представил новую композицию «Номады двадцатого», посвященную этой теме.

Обложка трека
Новый трек, по словам автора, войдёт во второй сольный этно-исторический альбом «Великая Степь. Тайны эпох. Том II».

Вторая по счету объёмная работа исполнителя также полностью состоит из треков, посвящённых историческим событиям, от осады древнего города Отырар до подвигов панфиловцев с комбатом Бауржаном Момышулы.

Повествования сопровождаются этническим звуком народного фольклора, адаптированного на современный лад по всем канонам рэп-жанра.

- До сих пор не дана оценка событиям тех страшных лет. Мурашки по коже от рассказов представителей старшего поколения, документальных хроник и очевидцев событий, так или иначе зафиксировавших свои истории. Мы потеряли огромный генный потенциал. Великие умы и львиные сердца непокорных ушли безвозвратно. Мы, как потомки тех, кто выжил в это страшное время, обязаны помнить о тех событиях и чтить память достойных детей нашей земли исконной, - поделился Ренат Сарсенов.


Трек и видео доступны на всех цифровых площадках.



Напомним, ранее R-khan выпустил клип «Оралман».



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Комментарии ( 1 )

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  • arelav_74
 master_kz (Посетители) Сегодня, 16:51
А жертвам фашизма треки будут? Или как у Лукашенко, не их война? Главное Союз попинать-))
 
 

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