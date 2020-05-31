Рэп-исполнитель из Актау посвятил трек жертвам политических репрессий

Обложка трека
Новый трек, по словам автора, войдёт во второй сольный этно-исторический альбом «Великая Степь. Тайны эпох. Том II».
Вторая по счету объёмная работа исполнителя также полностью состоит из треков, посвящённых историческим событиям, от осады древнего города Отырар до подвигов панфиловцев с комбатом Бауржаном Момышулы.
Повествования сопровождаются этническим звуком народного фольклора, адаптированного на современный лад по всем канонам рэп-жанра.
Трек и видео доступны на всех цифровых площадках.
Напомним, ранее R-khan выпустил клип «Оралман».
Вторая по счету объёмная работа исполнителя также полностью состоит из треков, посвящённых историческим событиям, от осады древнего города Отырар до подвигов панфиловцев с комбатом Бауржаном Момышулы.
Повествования сопровождаются этническим звуком народного фольклора, адаптированного на современный лад по всем канонам рэп-жанра.
- До сих пор не дана оценка событиям тех страшных лет. Мурашки по коже от рассказов представителей старшего поколения, документальных хроник и очевидцев событий, так или иначе зафиксировавших свои истории. Мы потеряли огромный генный потенциал. Великие умы и львиные сердца непокорных ушли безвозвратно. Мы, как потомки тех, кто выжил в это страшное время, обязаны помнить о тех событиях и чтить память достойных детей нашей земли исконной, - поделился Ренат Сарсенов.
Трек и видео доступны на всех цифровых площадках.
Напомним, ранее R-khan выпустил клип «Оралман».