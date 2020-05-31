В одном из ПКСК Актау разбили окна

Кадр видео
В редакцию Lada.kz пользователь сайта прислал видео, на котором запечатлён ПСКС «Собственник» с разбитыми окнами.
В связи с выходным днём дозвониться до ПКСК не удалось.
В связи с выходным днём дозвониться до ПКСК не удалось.
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