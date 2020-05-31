Жители домов в пригороде Актау пять дней сидят без воды

- В итоге воду нам так и не дали. На нашей улице около 20 домов, которые также остались без неё. Мы звонили повторно мастеру, но он не берёт трубку. Мы - старые люди, нам тяжело куда-то выйти. Хотела обратиться в акимат, но там всё закрыто из-за карантина. Мы не знаем, что делать, - рассказала Нина Овчинникова.

Данная ситуация продолжается уже пять дней, как заявила одна из жительниц - 74-летняя пенсионерка Нина Овчинникова.По её словам, спустя два дня после отсутствия воды она обращалась к местному мастеру, который сообщил, что вода есть. Но подача воды так и не была восстановлена.Lada.kz продолжает следить за развитием событий.