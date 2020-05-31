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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:49

Просмотров: 965

Жители домов в пригороде Актау пять дней сидят без воды

Проживающие на улице Арай жилого массива «Туган ел» села Атамекен остались без питьевой воды.

Фото автора
Данная ситуация продолжается уже пять дней, как заявила одна из жительниц - 74-летняя пенсионерка Нина Овчинникова.

По её словам, спустя два дня после отсутствия воды она обращалась к местному мастеру, который сообщил, что вода есть. Но подача воды так и не была восстановлена.

- В итоге воду нам так и не дали. На нашей улице около 20 домов, которые также остались без неё. Мы звонили повторно мастеру, но он не берёт трубку. Мы - старые люди, нам тяжело куда-то выйти. Хотела обратиться в акимат, но там всё закрыто из-за карантина. Мы не знаем, что делать, - рассказала Нина Овчинникова.


Lada.kz продолжает следить за развитием событий.



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