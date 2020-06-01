Полиция взыскала 5 миллионов тенге с нарушителей за время карантина в Мангистау

Фото из архива Lada.kz

На дорогах Мангистау, как отметили в ведомстве, с начала введения ЧП зафиксировано 1562 правонарушения.



Предупреждения вынесены 847 водителям, на 220 человек наложены штрафы, арестованы в специальный приёмник 77 автомобилистов. Остальные дела находятся на рассмотрении суда.



Общая сумма штрафов составила 5 011 600 тенге.