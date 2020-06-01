Прямой эфир по проблемным вопросам в сфере коммунальных услуг пройдёт в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта liter.kz
Прямой эфир пройдёт завтра, 2 июня, с 15:00 до 16:00 на странице руководителя департамента в Facebook.
- Мы приглашаем жителей Мангистауской области принять участие в прямом эфире по проблемным вопросам коммунальных услуг. Каждый житель сможет задавать свои интересующие вопросы в комментариях в прямом эфире и получить ответы, – отметили в департаменте.
Справки по телефону: 8 (7292) 43-84-11
- Мы приглашаем жителей Мангистауской области принять участие в прямом эфире по проблемным вопросам коммунальных услуг. Каждый житель сможет задавать свои интересующие вопросы в комментариях в прямом эфире и получить ответы, – отметили в департаменте.
Справки по телефону: 8 (7292) 43-84-11