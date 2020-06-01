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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:47

Просмотров: 680

Прямой эфир по проблемным вопросам в сфере коммунальных услуг пройдёт в Мангистау

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области совместно с субъектами естественных монополий проведёт приём потребителей по проблемным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства в прямом эфире.

Иллюстративное фото с сайта liter.kz
Прямой эфир пройдёт завтра, 2 июня, с 15:00 до 16:00 на странице руководителя департамента в Facebook.

- Мы приглашаем жителей Мангистауской области принять участие в прямом эфире по проблемным вопросам коммунальных услуг. Каждый житель сможет задавать свои интересующие вопросы в комментариях в прямом эфире и получить ответы, – отметили в департаменте.

Справки по телефону: 8 (7292) 43-84-11



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Комментарии ( 1 )

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Nurjan89 (Посетители) Сегодня, 16:15
Қазақга неге жазбайсыңдар

фейсбуктегі адресі кандай соның бәрін неге жазбайсындар?
 
 

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