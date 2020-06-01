Предприниматели Актау подарили городскому перинатальному центру фотозону

Гости и мамы с новорождёнными. Фото автора

Как рассказала Сауле Жумаханова, член Ассоциации деловых женщин, идея о создании фотозоны в перинатальном центре пришла ей в голову три месяца назад на выписке племянника.



- Меня поддержали мои коллеги по Ассоциации. Вместе мы решили, что должны подарить новый красочный фон родильному дому именно 1 июня. Подготовили подарки для новорождённых – детские наборы одежды, памперсы и всё, что необходимо для малышей. Фотозону и праздник нам помогли организовать художественная студия «Пристань», типография «Скрин-Медиа», компания «Чупа-Чупс». Думаю, мы все сделали хорошее доброе дело, - поделилась Сауле Жумаханова.



На сегодняшний день Ассоциация деловых женщин Казахстана по Мангистауской области объединяет около полусотни бизнес-леди. По словам Сауле Жумахановой, такие благотворительные акции они проводят регулярно, активно помогают медицинским организациям региона, в том числе, в период карантина.



- В АГПЦ мы провели мероприятие впервые, но, думаем, не в последний раз – ведь именно здесь начинается детство. Выражаю огромную благодарность медицинским работникам, которым приходится нелегко во время карантина. Хочу пожелать здоровья родителям и их малышам, пусть дети, которые приходят в эту жизнь, приносят только радость, – сказала Ирина Беляева, председатель Ассоциации.



Виновников торжества поздравил также Абат Урисбаев, депутат областного маслихата.



Галия Махимова, директор АГПЦ, поблагодарила организаторов акции за подарки и пожелала, чтобы в родильном доме появлялись на свет только здоровые дети, и мамы уходили отсюда тоже только здоровыми.



- В каждый праздник, как и сегодня, я благодарю женщин за выбор нашего центра и доверие к нашим врачам, - отметила Галия Махимова.



Как сказала Акмарал Максатова, председатель профсоюза «Сеним» АГПЦ, ежегодно организация проводит праздничные мероприятия, преподносит детям сотрудников роддома подарки, организует для них экскурсии и походы в кинотеатры.



- В этом году, в связи с карантином, мы решили оказать помощь детям с ограниченными возможностями в виде материальной помощи. Восемь семей сотрудников центра, воспитывающих таких детей, получили деньги, на которые они могут купить всё необходимое для ребенка, - прокомментировала Акмарал Максатова.



Ежегодно в Актауском городском перинатальном центре рождаются более шести тысяч детей. За четыре последних месяца в центре родилось 2 800 малышей. Ежедневно своим появлением на свет родителей радуют около 20 новорождённых. В праздничный день, на момент проведения торжества, в центре родились 12 детей – семь мальчиков и пять девочек.