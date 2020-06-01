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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:07

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Предприниматели Актау подарили городскому перинатальному центру фотозону

В Актауском городском перинатальном центре (АГПЦ) открылась фотозона, предназначенная для выписки новорождённых. Такой подарок роддому преподнесла Ассоциация деловых женщин Казахстана по Мангистауской области. Подарки в День защиты детей также получили 20 новорождённых.

Гости и мамы с новорождёнными. Фото автора
Как рассказала Сауле Жумаханова, член Ассоциации деловых женщин, идея о создании фотозоны в перинатальном центре пришла ей в голову три месяца назад на выписке племянника.

- Меня поддержали мои коллеги по Ассоциации. Вместе мы решили, что должны подарить новый красочный фон родильному дому именно 1 июня. Подготовили подарки для новорождённых – детские наборы одежды, памперсы и всё, что необходимо для малышей. Фотозону и праздник нам помогли организовать художественная студия «Пристань», типография «Скрин-Медиа», компания «Чупа-Чупс». Думаю, мы все сделали хорошее доброе дело, - поделилась Сауле Жумаханова.

На сегодняшний день Ассоциация деловых женщин Казахстана по Мангистауской области объединяет около полусотни бизнес-леди. По словам Сауле Жумахановой, такие благотворительные акции они проводят регулярно, активно помогают медицинским организациям региона, в том числе, в период карантина.

- В АГПЦ мы провели мероприятие впервые, но, думаем, не в последний раз – ведь именно здесь начинается детство. Выражаю огромную благодарность медицинским работникам, которым приходится нелегко во время карантина. Хочу пожелать здоровья родителям и их малышам, пусть дети, которые приходят в эту жизнь, приносят только радость, – сказала Ирина Беляева, председатель Ассоциации.

Виновников торжества поздравил также Абат Урисбаев, депутат областного маслихата.

Галия Махимова, директор АГПЦ, поблагодарила организаторов акции за подарки и пожелала, чтобы в родильном доме появлялись на свет только здоровые дети, и мамы уходили отсюда тоже только здоровыми.

- В каждый праздник, как и сегодня, я благодарю женщин за выбор нашего центра и доверие к нашим врачам, - отметила Галия Махимова.

Как сказала Акмарал Максатова, председатель профсоюза «Сеним» АГПЦ, ежегодно организация проводит праздничные мероприятия, преподносит детям сотрудников роддома подарки, организует для них экскурсии и походы в кинотеатры.

- В этом году, в связи с карантином, мы решили оказать помощь детям с ограниченными возможностями в виде материальной помощи. Восемь семей сотрудников центра, воспитывающих таких детей, получили деньги, на которые они могут купить всё необходимое для ребенка, - прокомментировала Акмарал Максатова.

Ежегодно в Актауском городском перинатальном центре рождаются более шести тысяч детей. За четыре последних месяца в центре родилось 2 800 малышей. Ежедневно своим появлением на свет родителей радуют около 20 новорождённых. В праздничный день, на момент проведения торжества, в центре родились 12 детей – семь мальчиков и пять девочек.



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Комментарии ( 1 )

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 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 15:21
когда мне надо было забирать жену из роддома в январе, меня пол часа в роддом не пускали, пока там фотосессия шла. И на выходе монополисты-фотографы были чересчур навязчивыми.
Как бы не получилось и с этой фотозоной - хрен попадешь в роддом пока фотосессии не пройдут.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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