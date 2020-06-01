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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:07

Просмотров: 1684

У жителя Актау в гараже «прописались» 36 человек

Мужчина обнаружил 36 «жильцов» в своём гараже, зайдя в личный кабинет на портале «Электронного правительства». Неизвестные регистрировались в гаражном боксе жителя Актау с 2017 года.

Иллюстративное фото из открытых источников
В редакцию Lada.kz обратился Александр Полищук.

Мужчина рассказал о том, что в его гаражном боксе зарегистрированы 36 человек.

- Регистрация идёт на протяжении нескольких лет, с 2017 года. Как такое произошло? Кто-то заходил в мой личный кабинет и потихоньку делал в нём свои дела, - сказал мужчина.

Житель Актау признаётся, что не знает ни одного из указанных в списке зарегистрированных людей. Александр Полищук обратился в прокуратуру в надежде разобраться в этой ситуации.

- Раньше я уже сталкивался с подобным. Три года назад узнал, что в моей квартире прописаны три человека. В тот раз я не стал поднимать шум, разобрались. Но сейчас ситуация из ряда вон выходящая – 36 человек в гараже, - отметил Александр Полищук.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Мангистауского филиала некоммерческого акционерного общества (НАО) «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

- Чтобы зарегистрировать или прописать человека, требуется непосредственное участие хозяина квартиры или другого имущества. Без этого никакой оператор не сделает услугу по регистрации. Почему так произошло – требуется ещё выяснить. Самостоятельно мы не можем выписать этих людей из гаража Александра. Мы готовы помочь ему разобраться в этом деле. Он может сделать это и самостоятельно через портал «Электронного правительства». Для этого нужно быть зарегистрированным в мобильной базе граждан, - сказали в пресс-службе филиала.



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Комментарии ( 4 )

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  • Ingul
  • almaty2018
  • Космос
 leo529 (Посетители) Сегодня, 17:18
- Чтобы зарегистрировать или прописать человека, требуется непосредственное участие хозяина квартиры или другого имущества. Без этого никакой оператор не сделает услугу по регистрации.
Шаблонно отмазались :)
Типа он сам их прописал и сам же об этом сообщил, ага :)
 
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  • leo529
  • ЁмоЁ
  • Ingul
  • almaty2018
 Космос (Посетители) Сегодня, 17:05
Ответ чиновников повеселил - сами выписывайте! )))
Сам то он может и выпишет, но где гарантия, что завтра там ещё больше не окажется прописанных??? Похоже, чей-то нехилый бизнес, у кого есть доступ к базе... обязательно надо, чтобы прокуратра разобралась. Надо теперь проверить свои гаражи на предмет поселенцев, что-то мне подскащывает, что этот гараж не один такой вместительный в нашем городе...)))
 
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Valderrama (Посетители) Сегодня, 16:50
В гаражах сейчас прописывают??? hypnosis
 
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132131212 (Посетители) Сегодня, 16:27
Я думаю ставка была на то, что тупо никто в Актау не будет заходит через сайт на свой личный кабинет) поэтому в вашу квартиру прописывали всех по акции "Баке нужна помощь, Саке нужна помощь". Но хорошо что у нас цифровой казахстан всем доступен портал егов
 
 

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