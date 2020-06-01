У жителя Актау в гараже «прописались» 36 человек

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В редакцию Lada.kz обратился Александр Полищук.



Мужчина рассказал о том, что в его гаражном боксе зарегистрированы 36 человек.



- Регистрация идёт на протяжении нескольких лет, с 2017 года. Как такое произошло? Кто-то заходил в мой личный кабинет и потихоньку делал в нём свои дела, - сказал мужчина.



Житель Актау признаётся, что не знает ни одного из указанных в списке зарегистрированных людей. Александр Полищук обратился в прокуратуру в надежде разобраться в этой ситуации.



- Раньше я уже сталкивался с подобным. Три года назад узнал, что в моей квартире прописаны три человека. В тот раз я не стал поднимать шум, разобрались. Но сейчас ситуация из ряда вон выходящая – 36 человек в гараже, - отметил Александр Полищук.



Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Мангистауского филиала некоммерческого акционерного общества (НАО) «Государственная корпорация «Правительство для граждан».



- Чтобы зарегистрировать или прописать человека, требуется непосредственное участие хозяина квартиры или другого имущества. Без этого никакой оператор не сделает услугу по регистрации. Почему так произошло – требуется ещё выяснить. Самостоятельно мы не можем выписать этих людей из гаража Александра. Мы готовы помочь ему разобраться в этом деле. Он может сделать это и самостоятельно через портал «Электронного правительства». Для этого нужно быть зарегистрированным в мобильной базе граждан, - сказали в пресс-службе филиала.