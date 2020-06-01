Жителям Актау разрешили посещение пляжей и баз отдыха

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

На территории Мангистауской области ведутся работы по поэтапному ослаблению карантинных мер.



Согласно постановлению главного санитарного врача региона Ергали Сыдыманова был создан перечень ослабленных карантинных мер.



С 1 июня некоторые предпринимательские объекты в Мангистауской области возобновили свою работу:



- для занятий спортивными упражнениями в спортзалах регламент работы не ограничивается, разрешается обеспечивать количество людей в здании вместимостью до 30%;



- в местах общественного питания в кафе и ресторанах (исключая залы торжеств) количество присутствующих не должно превышать 50 сидящих мест, со строгим соблюдением противоэпидемических мер и расстояния. Разрешается работать до 23:00;



- начнут свою работу со строгим соблюдением противоэпидемических мер пляжи и базы отдыха;



- общественным баням и СПА-центрам даётся разрешение начать работу, обеспечивая вместимость до 30%;



- торгово-развлекательные центры продолжат свою работу с 09:00 до 22:00. Однако, временно не разрешается начать работу в них кинотеатрам и детским игровым зонам, а также ледовым каткам.