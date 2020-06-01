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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:38

Просмотров: 1311

Жителям Актау разрешили посещение пляжей и баз отдыха

Об этом сообщил на брифинге в Центре общественных коммуникаций Асет Отегалиев, главный специалист Актауского городского отдела предпринимательства и промышленности.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
На территории Мангистауской области ведутся работы по поэтапному ослаблению карантинных мер.

Согласно постановлению главного санитарного врача региона Ергали Сыдыманова был создан перечень ослабленных карантинных мер.

С 1 июня некоторые предпринимательские объекты в Мангистауской области возобновили свою работу:

- для занятий спортивными упражнениями в спортзалах регламент работы не ограничивается, разрешается обеспечивать количество людей в здании вместимостью до 30%;

- в местах общественного питания в кафе и ресторанах (исключая залы торжеств) количество присутствующих не должно превышать 50 сидящих мест, со строгим соблюдением противоэпидемических мер и расстояния. Разрешается работать до 23:00;

- начнут свою работу со строгим соблюдением противоэпидемических мер пляжи и базы отдыха;

- общественным баням и СПА-центрам даётся разрешение начать работу, обеспечивая вместимость до 30%;

- торгово-развлекательные центры продолжат свою работу с 09:00 до 22:00. Однако, временно не разрешается начать работу в них кинотеатрам и детским игровым зонам, а также ледовым каткам.



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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 17:33
Так купальный сезон с 1 июня или с 1 июля как писали утром?
 
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Горожанин (Посетители) Сегодня, 17:21
До этого говорили - загорать нельзя. Теперь на пляжи можно. То есть - на пляж прийти можно, но загорать нельзя?

На пляжи в масках и в перчатках?

Утомили уже то можно то неможно. Дайте в первоисточнике почитать.


Полный текст постановления с номером - в студию!

Хочу читать опусы в первоисточнике (коллекция ПГСВ №№ 7,11,14,18,21 и 23 у меня есть).
 
 

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