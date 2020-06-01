«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 01 Июня
+21...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 411.54 KZT
  • €1 = 458.13 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 20:31

Просмотров: 252

Дежуривших на блокпостах полицейских наградили в Мангистау

Начальник департамента полиции Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев наградил отличившихся сотрудников полиции, дежуривших на блокпостах во время карантина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области
На блокпосту №5, расположенном на трассе Актау – Форт-Шевченко, сегодня, 1 июня, были награждены отличившиеся во время карантина сотрудники полиции.

Почётные грамоты вручал начальник полиции области Жанарбек Бактыбаев.

Дежуривших на блокпостах полицейских наградили в Мангистау


Ряд сотрудников получили из рук главы департамента полиции (ДП) благодарственные письма за добросовестное исполнение служебных обязанностей и участие в действиях в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Приказом МВД РК грамотами были награждены:

- начальник отделения контроля за охранной деятельностью ДП региона, подполковник полиции Серик Молбаев;
- старший инспектор 1 взвода отряда быстрого реагирования ДП региона, капитан полиции Сабит Халбаев;
- командир взвода охраны здания управления тылового обеспечения ДП региона, старшина полиции Мерей Бименов;
- заведующий складом вооружения управления тылового обеспечения ДП региона, сержант полиции Апакаев Сакен;
- начальник отделения кадровой политики управления полиции (УП) Жанаозена, капитан полиции Джайлыбаев Маргулан.

Благодарственными письмами МВД Республики Казахстан были награждены:

- криминалист управления оперативной криминалистики, майор полиции Бекжан Турганбеков;
- инженер управления информации и связи ДП области, младший лейтенант полиции Жасулан Нурберген;
- полицейский роты службы конвоирования управления административной полиции ДП области, старший сержант полиции Барат Мырзаш;
- младший инспектор-кинолог кинологического центра ДП области, сержант полиции Ержан Кызылгул;
- младший инспектор-кинолог кинологического центра ДП области, сержант полиции Ержан Бекболов.

Приказом начальника департамента полиции грамотой наградили инспектора службы роты патрульной полиции Жанаозена Акылбека Каниева и старшего участкового инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции (ОП) Каракиянского района Аскара Оразбекоав.

Также были вручены благодарственные письма старшему сержанту полиции Абишу Тайманову и помощнику дежурного дежурной части ОП Каракиянского района Акылбеку Нурмагамбетову.

- Спасибо вам за добросовестную службу и вклад в обеспечение правопорядка и безопасности на территории Мангистау в период карантинного режима. Вы контролировали ситуацию, своевременно реагировали на любые внештатные ситуации, чтобы не допустить нарушений законодательства. Пусть ваши знания, опыт, ответственное отношение к своим профессиональным обязанностям способствуют укреплению мира и стабильности в нашем регионе, - поблагодарил подчинённых Жанарбек Бактыбаев.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Freeman81 (Посетители) Сегодня, 20:58
Цитата: Евгений Сахаров
Адекватная награда!

Ну да слов нет.
Как говорится "Служи дурачок, получишь значок".
В данном случае бумажку из принтера с автографом

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Евгений Сахаров (Посетители) Сегодня, 20:52
Адекватная награда!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика