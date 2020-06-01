Дежуривших на блокпостах полицейских наградили в Мангистау

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области
На блокпосту №5, расположенном на трассе Актау – Форт-Шевченко, сегодня, 1 июня, были награждены отличившиеся во время карантина сотрудники полиции.
Почётные грамоты вручал начальник полиции области Жанарбек Бактыбаев.
Ряд сотрудников получили из рук главы департамента полиции (ДП) благодарственные письма за добросовестное исполнение служебных обязанностей и участие в действиях в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Приказом МВД РК грамотами были награждены:
- начальник отделения контроля за охранной деятельностью ДП региона, подполковник полиции Серик Молбаев;
- старший инспектор 1 взвода отряда быстрого реагирования ДП региона, капитан полиции Сабит Халбаев;
- командир взвода охраны здания управления тылового обеспечения ДП региона, старшина полиции Мерей Бименов;
- заведующий складом вооружения управления тылового обеспечения ДП региона, сержант полиции Апакаев Сакен;
- начальник отделения кадровой политики управления полиции (УП) Жанаозена, капитан полиции Джайлыбаев Маргулан.
Благодарственными письмами МВД Республики Казахстан были награждены:
- криминалист управления оперативной криминалистики, майор полиции Бекжан Турганбеков;
- инженер управления информации и связи ДП области, младший лейтенант полиции Жасулан Нурберген;
- полицейский роты службы конвоирования управления административной полиции ДП области, старший сержант полиции Барат Мырзаш;
- младший инспектор-кинолог кинологического центра ДП области, сержант полиции Ержан Кызылгул;
- младший инспектор-кинолог кинологического центра ДП области, сержант полиции Ержан Бекболов.
Приказом начальника департамента полиции грамотой наградили инспектора службы роты патрульной полиции Жанаозена Акылбека Каниева и старшего участкового инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции (ОП) Каракиянского района Аскара Оразбекоав.
Также были вручены благодарственные письма старшему сержанту полиции Абишу Тайманову и помощнику дежурного дежурной части ОП Каракиянского района Акылбеку Нурмагамбетову.
- Спасибо вам за добросовестную службу и вклад в обеспечение правопорядка и безопасности на территории Мангистау в период карантинного режима. Вы контролировали ситуацию, своевременно реагировали на любые внештатные ситуации, чтобы не допустить нарушений законодательства. Пусть ваши знания, опыт, ответственное отношение к своим профессиональным обязанностям способствуют укреплению мира и стабильности в нашем регионе, - поблагодарил подчинённых Жанарбек Бактыбаев.
Почётные грамоты вручал начальник полиции области Жанарбек Бактыбаев.
Ряд сотрудников получили из рук главы департамента полиции (ДП) благодарственные письма за добросовестное исполнение служебных обязанностей и участие в действиях в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Приказом МВД РК грамотами были награждены:
- начальник отделения контроля за охранной деятельностью ДП региона, подполковник полиции Серик Молбаев;
- старший инспектор 1 взвода отряда быстрого реагирования ДП региона, капитан полиции Сабит Халбаев;
- командир взвода охраны здания управления тылового обеспечения ДП региона, старшина полиции Мерей Бименов;
- заведующий складом вооружения управления тылового обеспечения ДП региона, сержант полиции Апакаев Сакен;
- начальник отделения кадровой политики управления полиции (УП) Жанаозена, капитан полиции Джайлыбаев Маргулан.
Благодарственными письмами МВД Республики Казахстан были награждены:
- криминалист управления оперативной криминалистики, майор полиции Бекжан Турганбеков;
- инженер управления информации и связи ДП области, младший лейтенант полиции Жасулан Нурберген;
- полицейский роты службы конвоирования управления административной полиции ДП области, старший сержант полиции Барат Мырзаш;
- младший инспектор-кинолог кинологического центра ДП области, сержант полиции Ержан Кызылгул;
- младший инспектор-кинолог кинологического центра ДП области, сержант полиции Ержан Бекболов.
Приказом начальника департамента полиции грамотой наградили инспектора службы роты патрульной полиции Жанаозена Акылбека Каниева и старшего участкового инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции (ОП) Каракиянского района Аскара Оразбекоав.
Также были вручены благодарственные письма старшему сержанту полиции Абишу Тайманову и помощнику дежурного дежурной части ОП Каракиянского района Акылбеку Нурмагамбетову.
- Спасибо вам за добросовестную службу и вклад в обеспечение правопорядка и безопасности на территории Мангистау в период карантинного режима. Вы контролировали ситуацию, своевременно реагировали на любые внештатные ситуации, чтобы не допустить нарушений законодательства. Пусть ваши знания, опыт, ответственное отношение к своим профессиональным обязанностям способствуют укреплению мира и стабильности в нашем регионе, - поблагодарил подчинённых Жанарбек Бактыбаев.