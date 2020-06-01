Дежуривших на блокпостах полицейских наградили в Мангистау

На блокпосту №5, расположенном на трассе Актау – Форт-Шевченко, сегодня, 1 июня, были награждены отличившиеся во время карантина сотрудники полиции.Почётные грамоты вручал начальник полиции области Жанарбек Бактыбаев.Ряд сотрудников получили из рук главы департамента полиции (ДП) благодарственные письма за добросовестное исполнение служебных обязанностей и участие в действиях в борьбе с коронавирусной инфекцией.Приказом МВД РК грамотами были награждены:- начальник отделения контроля за охранной деятельностью ДП региона, подполковник полиции Серик Молбаев;- старший инспектор 1 взвода отряда быстрого реагирования ДП региона, капитан полиции Сабит Халбаев;- командир взвода охраны здания управления тылового обеспечения ДП региона, старшина полиции Мерей Бименов;- заведующий складом вооружения управления тылового обеспечения ДП региона, сержант полиции Апакаев Сакен;- начальник отделения кадровой политики управления полиции (УП) Жанаозена, капитан полиции Джайлыбаев Маргулан.Благодарственными письмами МВД Республики Казахстан были награждены:- криминалист управления оперативной криминалистики, майор полиции Бекжан Турганбеков;- инженер управления информации и связи ДП области, младший лейтенант полиции Жасулан Нурберген;- полицейский роты службы конвоирования управления административной полиции ДП области, старший сержант полиции Барат Мырзаш;- младший инспектор-кинолог кинологического центра ДП области, сержант полиции Ержан Кызылгул;- младший инспектор-кинолог кинологического центра ДП области, сержант полиции Ержан Бекболов.Приказом начальника департамента полиции грамотой наградили инспектора службы роты патрульной полиции Жанаозена Акылбека Каниева и старшего участкового инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции (ОП) Каракиянского района Аскара Оразбекоав.Также были вручены благодарственные письма старшему сержанту полиции Абишу Тайманову и помощнику дежурного дежурной части ОП Каракиянского района Акылбеку Нурмагамбетову.- Спасибо вам за добросовестную службу и вклад в обеспечение правопорядка и безопасности на территории Мангистау в период карантинного режима. Вы контролировали ситуацию, своевременно реагировали на любые внештатные ситуации, чтобы не допустить нарушений законодательства. Пусть ваши знания, опыт, ответственное отношение к своим профессиональным обязанностям способствуют укреплению мира и стабильности в нашем регионе, - поблагодарил подчинённых Жанарбек Бактыбаев.