В Мангистау на учёт поставили 12 иностранных автомобилей в первый день регистрации

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области

Регистрировать леворульные автомобили с армянскими номерами полицейские Мангистау начали сегодня, 1 июня. Мероприятие продлится до 1 сентября.



При этом поставить на временный учёт можно только машины, ввезённые из Армении до 1 февраля 2020 года.



Как объяснили в управлении административной полиции, владельцам машин нужно будет сделать всего три платежа, общая сумма которого составляет 11 946 тенге.



Это сбор за регистрацию — 695 тенге, пошлина за техпаспорт — 3 473 тенге и пошлина за государственный номерной знак — 7 778 тенге.



Для регистрации транспортных средств необходимо будет предоставить:



- документ, удостоверяющий личность;

- квитанции об уплате сбора за государственную регистрацию в размере 0.25 МРП и государственных пошлин;

- армянское свидетельство об учёте ТС и ГРНЗ;

- свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) в случае переделки с правого руля на левый.



Документы, составленные на ином языке, кроме государственного или русского, необходимо перевести и заверить подписью нотариуса либо другого лица, имеющего право совершать такие действия.



Автовладельцам, имеющим прописку в Мангистауской области, выдадут жёлтые номера 12-го региона с литерой «А». При оформлении техпаспорта, зарегистрированному авто в документе, в разделе «Особые отметки», внесут запись: «Не подлежит к регистрации на иное лицо».



В первый день свои автомобили зарегистрировали 12 автовладельцев.