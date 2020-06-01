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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:38

Просмотров: 931

В Мангистау на учёт поставили 12 иностранных автомобилей в первый день регистрации

Поставить на временный учёт можно только автомобили, ввезённые из Армении до 1 февраля 2020 года. Владельцам машин для регистрации авто нужно будет сделать три платежа, общая сумма которых составляет 11 946 тенге. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области
Регистрировать леворульные автомобили с армянскими номерами полицейские Мангистау начали сегодня, 1 июня. Мероприятие продлится до 1 сентября.

При этом поставить на временный учёт можно только машины, ввезённые из Армении до 1 февраля 2020 года.

Как объяснили в управлении административной полиции, владельцам машин нужно будет сделать всего три платежа, общая сумма которого составляет 11 946 тенге.

Это сбор за регистрацию — 695 тенге, пошлина за техпаспорт — 3 473 тенге и пошлина за государственный номерной знак — 7 778 тенге.

Для регистрации транспортных средств необходимо будет предоставить:

- документ, удостоверяющий личность;
- квитанции об уплате сбора за государственную регистрацию в размере 0.25 МРП и государственных пошлин;
- армянское свидетельство об учёте ТС и ГРНЗ;
- свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) в случае переделки с правого руля на левый.

Документы, составленные на ином языке, кроме государственного или русского, необходимо перевести и заверить подписью нотариуса либо другого лица, имеющего право совершать такие действия.

Автовладельцам, имеющим прописку в Мангистауской области, выдадут жёлтые номера 12-го региона с литерой «А». При оформлении техпаспорта, зарегистрированному авто в документе, в разделе «Особые отметки», внесут запись: «Не подлежит к регистрации на иное лицо».

В первый день свои автомобили зарегистрировали 12 автовладельцев.



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Комментарии ( 2 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 20:44
awa1314133,
Три блатных оставили для себя или на продажу.
 
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awa1314133 (Посетители) Сегодня, 20:20
12 номеров получили, а номер у мужчины уже 15-й. А где еще три.
 
 

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