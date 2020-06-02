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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:44

Просмотров: 4259

В Мангистау выявили 19 новых случаев заражения CoViD-19

За сутки в Казахстане зафиксировано 263 заболевших коронавирусной инфекцией, как сообщает официальный ресурс coronavirus2020.kz

Иллюстративное фото
По сообщению официального источника, за сутки в Мангистау выявлено 19 новых случаев заражения COVID-19. Прирост составил 7,1%. Это пятое место по числу заболевших по стране.

Теперь общее число заболевших в регионе — 291 человека.

Всего в стране выявлен 11571 заболевший, в том числе за минувшие сутки - 263 новых случая. Самое большое число заболевших зарегистрировано в Нур-Султане - 59 и Алматы - 29. В Западно-Казахстанской области- 27 больных, а в Карагандинской 24.



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Комментарии ( 7 )

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  • тишка
  • ЁмоЁ
 взрослый (Посетители) Сегодня, 12:00
Цитата: sergei 66
Это потом уже нас назначили виновными во всех бедах.


Да ладно вам. Никто не назначал виноватыми. Пол города, так или иначе нефтянники. И бурение и добыча и сервисы и транспортировка и энергетики.
Дело в жадности и тупости людской. А , если поискать, то и в преступной халатности. Я сам с такой ситуацией сталкиваюсь. Когда вахта вся проходит осмотры, сдают анализы, проходят ежедневный осмотр, а рядом куча подрядных организаций и сервисов, в которых люди со всей республики. И руководство этих компаний не то что не заплатит за анализы, зарплату не всегда выплачивают, всякими правдами и неправдами пытаются на месторождения ввезти работников. И еще кучка бессмертных уродцев, для которых вируса нет, его придумали чтоб власть захватить..
Все проститутки в мире столько заразы не нанесли, сколько подобное отношение.

Люди, будьте адекватны!
 
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  • minus
 sergei 66 (Посетители) Сегодня, 11:04
А они, что, тоже нефтянники ??? 

Ну в Актау же с них начиналось. Это потом уже нас назначили виновными во всех бедах.
 
-1
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  • Freeman81
  • Kompot
  • взрослый
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 mer (Посетители) Сегодня, 10:34
взрослый,Ну что то близко с бурением look lol
 
-2
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 взрослый (Посетители) Сегодня, 10:23
Цитата: sergei 66
Слава Тенгизу и Каламкасу! Героям нефтянникам слава!
А героинь проституток что не добавили?


А они, что, тоже нефтянники ??? hypnosis

Люди, будьте адекватны!
 
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  • leo529
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 mer (Посетители) Сегодня, 10:03
Опять Это радио включили, достали. angry Акимат, включите это у себя в кабинетах. "Уважаемые гости нашего города" , издеваетесь чтоли?
 
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 sergei 66 (Посетители) Сегодня, 09:54
Vohazab Сегодня, 09:09Ответить

Слава Тенгизу и Каламкасу! Героям нефтянникам слава!


А героинь проституток что не добавили?
 
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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 09:09
Слава Тенгизу и Каламкасу! Героям нефтянникам слава!
 
 

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