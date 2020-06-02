В Мангистау выявили 19 новых случаев заражения CoViD-19

Иллюстративное фото

По сообщению официального источника, за сутки в Мангистау выявлено 19 новых случаев заражения COVID-19. Прирост составил 7,1%. Это пятое место по числу заболевших по стране.



Теперь общее число заболевших в регионе — 291 человека.



Всего в стране выявлен 11571 заболевший, в том числе за минувшие сутки - 263 новых случая. Самое большое число заболевших зарегистрировано в Нур-Султане - 59 и Алматы - 29. В Западно-Казахстанской области- 27 больных, а в Карагандинской 24.