Авиакомпания FlyArystan запустила авиарейсы в Актау из Алматы и Шымкента

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По данным сайта Tengritravel.kz, с 21 июня пять раз в неделю - по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям - Airbus А320 начнут осуществлять прямые рейсы по направлению Алматы - Актау - Алматы. Стоимость перелёта в одну сторону - от 12 999 до 58 999 тенге.
А с 1 июля 180-местные авиалайнеры регулярно будут летать из Шымкента в Атырау, Актау и Актобе. Рейсы по маршруту Шымкент - Актау - Шымкент будут осуществляться три раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям. Цена билета в один конец - от 9 999 до 49 999 тенге. Цены включают случайное место на борту и пять килограммов ручной клади.
А с 1 июля 180-местные авиалайнеры регулярно будут летать из Шымкента в Атырау, Актау и Актобе. Рейсы по маршруту Шымкент - Актау - Шымкент будут осуществляться три раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям. Цена билета в один конец - от 9 999 до 49 999 тенге. Цены включают случайное место на борту и пять килограммов ручной клади.
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