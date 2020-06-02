«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 02 Июня
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 408.61 KZT
  • €1 = 454.09 KZT
  • 1 RUB = 5.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:34

Просмотров: 39

Авиакомпания FlyArystan запустила авиарейсы в Актау из Алматы и Шымкента

С 21 июня пять раз в неделю будут осуществляться рейсы из и в Алматы, а с 1 июля три раза в неделю - из и в Шымкент. Об этом сообщает Tengritravel.kz.

Иллюстрация к материалу
По данным сайта Tengritravel.kz, с 21 июня пять раз в неделю - по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям - Airbus А320 начнут осуществлять прямые рейсы по направлению Алматы - Актау - Алматы. Стоимость перелёта в одну сторону - от 12 999 до 58 999 тенге.

А с 1 июля 180-местные авиалайнеры регулярно будут летать из Шымкента в Атырау, Актау и Актобе. Рейсы по маршруту Шымкент - Актау - Шымкент будут осуществляться три раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям. Цена билета в один конец - от 9 999 до 49 999 тенге. Цены включают случайное место на борту и пять килограммов ручной клади.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика