Мангистау попал в список отстающих регионов по трудоустройству

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По данным сайта Sputnik.Kz в список аутсайдеров попал Шымкент, а также Актюбинская, Мангистауская, Западно-Казахстанская области. В лидерах - Павлодарская, Костанайская, Восточно-Казахстанская и Жамбылская области.
- Занятость является ключевым приоритетом, особенно в нынешних условиях восстановления экономики и бизнеса. Мы пережили сложную ситуацию. Чрезвычайное положение действовало в течение двух месяцев. Предприятия и бизнес не работали, - отметил Аскар Мамин на заседании правительства.
Сейчас, по словам премьер-министра, в Казахстане идёт процесс восстановления экономики.
- В этом направлении значительный вклад вносит реализация госпрограммы «Еңбек». На эти цели в ней предусмотрено 176 миллиардов тенге (свыше 428 миллионов долларов). Программа очень актуальна. С начала года уже обратилось свыше 260 тысяч человек, из которых 184 тысячи уже трудоустроены, - сказал премьер-министр.
Хорошие показатели по уровню трудоустройства он отметил в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Павлодарской областях.
В то же время отстают Шымкент, Актюбинская, Мангистауская, Западно-Казахстанская области.
- В Шымкенте низкий показатель по выдаче грантов, трудоустройству на социальные рабочие места и привлечению на общественные работы. Актюбинская область также имеет низкий уровень по выдаче грантов. Мангистауская и Западно-Казахстанская области ведут слабую работу по микрокредитованию. Также Западно-Казахстанская область имеет самый низкий рейтинг по социальным рабочим местам и молодёжной практике. Это показатель недостаточной работы акиматов, надо срочно принять меры по этим направлениям, - добавил премьер.
В целях поддержки безработных в этом году в рамках программы «Енбек» Мангистауской области было выделено 640 безвозмездных грантов. Участвовать в программе могут многодетные семьи или члены малообеспеченных семей, репатрианты, инвалиды (инвалиды I и II групп).
- Граждане с таким статусом могут участвовать непосредственно в программе без обучения. Безработные же нуждаются в специальной подготовке. В связи с этим в нашем регионе обучение по программе «Бастау бизнес» начнётся 10 июня. Ранее было опубликовано объявление в местных газетах и социальных сетях. Для регистрации жители района и города должны обратиться в местные центры занятости и получить направление. После завершения обучения начинающему бизнесу вы можете подать заявку на получение гранта или микрозайма под низкий процент, - рассказал Аманат Махмутов, руководитель отдела палаты предпринимателей Мангистауской области.
В частности, фонд финансовой поддержки сельского хозяйства и животноводства предоставляет 4 миллиона тенге на 78 месяцев. А швейные мастерские и автомойки могут получить 6 миллионов на 60 месяцев. Но заёмщик должен иметь гарантию.
По программе «Дорожная карта бизнеса – 2025» в этом году осенью в Мангистауской области планируется также выдать гранты. Грантовый фонд составляет от двух до 5 миллионов тенге. Граждане могут обратиться в палату предпринимателей региона, чтобы подать заявку. Этот грант открыт для всех предпринимателей.
- Занятость является ключевым приоритетом, особенно в нынешних условиях восстановления экономики и бизнеса. Мы пережили сложную ситуацию. Чрезвычайное положение действовало в течение двух месяцев. Предприятия и бизнес не работали, - отметил Аскар Мамин на заседании правительства.
Сейчас, по словам премьер-министра, в Казахстане идёт процесс восстановления экономики.
- В этом направлении значительный вклад вносит реализация госпрограммы «Еңбек». На эти цели в ней предусмотрено 176 миллиардов тенге (свыше 428 миллионов долларов). Программа очень актуальна. С начала года уже обратилось свыше 260 тысяч человек, из которых 184 тысячи уже трудоустроены, - сказал премьер-министр.
Хорошие показатели по уровню трудоустройства он отметил в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Павлодарской областях.
В то же время отстают Шымкент, Актюбинская, Мангистауская, Западно-Казахстанская области.
- В Шымкенте низкий показатель по выдаче грантов, трудоустройству на социальные рабочие места и привлечению на общественные работы. Актюбинская область также имеет низкий уровень по выдаче грантов. Мангистауская и Западно-Казахстанская области ведут слабую работу по микрокредитованию. Также Западно-Казахстанская область имеет самый низкий рейтинг по социальным рабочим местам и молодёжной практике. Это показатель недостаточной работы акиматов, надо срочно принять меры по этим направлениям, - добавил премьер.
В целях поддержки безработных в этом году в рамках программы «Енбек» Мангистауской области было выделено 640 безвозмездных грантов. Участвовать в программе могут многодетные семьи или члены малообеспеченных семей, репатрианты, инвалиды (инвалиды I и II групп).
- Граждане с таким статусом могут участвовать непосредственно в программе без обучения. Безработные же нуждаются в специальной подготовке. В связи с этим в нашем регионе обучение по программе «Бастау бизнес» начнётся 10 июня. Ранее было опубликовано объявление в местных газетах и социальных сетях. Для регистрации жители района и города должны обратиться в местные центры занятости и получить направление. После завершения обучения начинающему бизнесу вы можете подать заявку на получение гранта или микрозайма под низкий процент, - рассказал Аманат Махмутов, руководитель отдела палаты предпринимателей Мангистауской области.
В частности, фонд финансовой поддержки сельского хозяйства и животноводства предоставляет 4 миллиона тенге на 78 месяцев. А швейные мастерские и автомойки могут получить 6 миллионов на 60 месяцев. Но заёмщик должен иметь гарантию.
По программе «Дорожная карта бизнеса – 2025» в этом году осенью в Мангистауской области планируется также выдать гранты. Грантовый фонд составляет от двух до 5 миллионов тенге. Граждане могут обратиться в палату предпринимателей региона, чтобы подать заявку. Этот грант открыт для всех предпринимателей.